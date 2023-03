Le vélo-cargo électrique Mate SUV veut remplacer votre voiture

Mate vient de montrer un prototype fonctionnel de son premier vélo cargo électrique. Le Mate SUV, comme il est appelé, cible les familles qui cherchent à remplacer une voiture – ce qui est non seulement possible, mais préféré dans les villes favorables au vélo comme Copenhague, où Mate a été fondé.

Les vélos-cargos électriques ne sont pas bon marché, sauf si l’on compare leur prix à celui d’une voiture. Une étude estime aujourd’hui que le coût annuel moyen en France de la possession et de l’utilisation d’une voiture à plus de 616 euros par mois, soit 7 392 euros par an en Europe. Ces coûts récurrents font du Mate SUV une affaire à 6 499 € lorsqu’il sera finalement livré en septembre 2023. Le Mate SUV sera fabriqué et assemblé en Italie et vendu initialement dans l’UE.

Pour ce prix, vous obtenez le moteur standard européen de 250 W avec une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie de 100 km à partir de ce qui semble être une configuration à batterie unique. Le moteur Oli Edge, de fabrication italienne, est monté au milieu de la transmission, où il peut produire jusqu’à 90 Nm de couple pour propulser le conducteur et deux enfants en bas âge, ou tout ce que vous choisissez de mettre dans ses 210 litres de capacité de transport.

Les freins hydrauliques à double disque permettent de tout arrêter de manière contrôlée.

Il est tout-terrain

Le Mate SUV est équipé d’une transmission par courroie en carbone, au lieu d’une chaîne et d’un dérailleur désordonnés, reliée à un moyeu Enviolo Heavy Duty à engrenages internes. Il pèse 49 kg avant d’ajouter des accessoires comme un siège enfant, des pneus tout-terrain et un toit tout-terrain. Il est équipé de feux avant et arrière intégrés pour le rendre conforme à la réglementation routière, ainsi que d’une barre de feux à LED qui encadre la boîte avant. Les caractéristiques techniques sont complétées par un système de localisation en direct, une “protection antivol” non spécifiée et une prise USB pour alimenter votre téléphone.

Il s’agit d’un intéressant vélo-cargo électrique, proposé par une entreprise qui a subi de nombreuses transformations récemment, via des investissements externes et une nouvelle direction.