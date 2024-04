Fuite du Pixel 9 Pro révèle potentiel problème de stockage avant lancement

La série Pixel 9 est la prochaine grande annonce pour Google et la marque Pixel, et étant donné des antécédents de Google, il ne devrait pas être surprenant de dire que le Pixel 9 Pro a déjà fait l’objet d’une fuite 6 mois avant son lancement ! La fuite montre l’appareil dans toute sa gloire. Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur le design de l’appareil, il y a une chose perçue, qui, si elle est vraie, pourrait être un problème.

Si vous avez suivi la couverture des Pixel, vous savez peut-être que la série Pixel 9 se composera de quatre appareils — Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Alors que le Pixel 9 Pro Fold est le Pixel Fold 2 rebrandé, le Pixel 9 Pro est un nouvel appareil avec un nouveau facteur de forme dans la série. Passons d’abord au « problème » avant de jeter un coup d’œil aux autres aspects de la fuite, qui a été partagée sur Rozetked.

L’une des images de la fuite montrait le Pixel 9 Pro en mode Fastboot. Cet écran révèle quelques détails comme le nom de code du smartphone « Caiman » et l’unité de RAM LPDDR5 de 16 Go de Micron. La valeur de la chaîne « UFS » est « 128GB Samsung ». Cela suggère que le stockage est UFS 3.1 et non la dernière version UFS 4.0. L’UFS 4.0 démarre à partir de 256 Go.

L’un des reproches faits au Pixel 8 Pro était l’absence de stockage UFS 4.0 alors que des appareils phares comme le Galaxy S24 ont été lancés avec UFS 4.0. Ce sera décevant si c’est vrai, car l’UFS 4.0 offre des vitesses de lecture et d’écriture presque 2x supérieures et est deux fois plus efficace par rapport à l’UFS 3.1.

Le dos du Pixel 9 Pro présente une finition mate, tandis que le cadre métallique arbore un design brillant. Les photos montrent également le port USB-C entouré d’une grille de haut-parleur, d’un microphone et du plateau de la carte SIM. La partie supérieure du cadre intègre une antenne 5G mmWave, et le côté droit du téléphone est équipé des boutons d’alimentation et de volume.

Vers un abandon de l’esthétique courbée pour le Pixel 9 Pro

En plus de cela, les images du Pixel 9 Pro, révèlent une configuration à triple caméra. La barre de caméra est maintenant un bloc distinct plutôt que de s’étendre sur les bords du smartphone. Le Pixel 9 Pro est plus cossu sur les côtés et incurvé sur les bords, ce qui le rend assez analogue à l’iPhone 15 Pro. La barre de la caméra suggère également que Google conserve le capteur de température. Le facteur de forme du 9 Pro semble visuellement plus ou moins similaire à celui du Pixel 8.

Dans l’ensemble, le design du Pixel 9 Pro s’éloigne de l’esthétique courbée et chaleureuse de Google jusqu’à la série Pixel 8. Il est assez évident que ce design permettra aux utilisateurs passant de l’iPhone de se sentir à l’aise avec la sensation en main. Mais il n’en va pas de même pour les utilisateurs de Pixel qui pourraient vouloir passer au Pixel 9 Pro.

Google ne devrait pas lancer le Pixel 9 Pro avant l’automne prochain, mais avec la conférence Google I/O qui approche, Google pourrait très bien nous donner un avant-goût de ce qui nous attend.