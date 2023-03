Il s’agirait d’un écran de couverture potentiellement absolument massif qui améliore l’écran AMOLED secondaire de 2,7 pouces déjà excellent du Razr (2022). En revanche, le très populaire Galaxy Z Flip 4 n’est équipé que d’un écran de couverture Super AMOLED de 1,9 pouce, et bien que le Z Flip 5 soit susceptible de le développer à l’automne, on peut fortement douter que Samsung fasse aussi bien que Motorola.

Les améliorations non spécifiées de l’appareil sont confirmées pour « se concentrer sur la charnière et les applications », avec une annonce officielle étant déjà à proximité et rendant ainsi très peu probable que l’actuel Razr (2022) verra un jour la lumière du jour aux États-Unis.

La date d’annonce ferme et étonnamment proche a fait l’objet d’une fuite la semaine dernière, après que quelques images captivantes aient été révélées quelques jours plus tôt.