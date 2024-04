Nouvelle ère pour Google : Pixel Buds Pro 2 avec batterie améliorée

Les Google Pixel Buds Pro originaux se positionnent comme une option solide pour des écouteurs sans fil, mais des rumeurs sur leur successeur, les Pixel Buds Pro 2, ont commencé à circuler. Ces rumeurs semblent prendre de l’épaisseur grâce à des dépôts réglementaires récents qui révèlent un détail important.

Selon 91mobiles, les organismes de certification au Danemark (UL Demko) et en Corée du Sud (Safety Korea) ont listé ce qui semble être l’étui de charge des Pixel Buds Pro 2, identifié sous le numéro de modèle GH8tQ. Le détail le plus important est une batterie potentiellement plus grande, d’une capacité de 650 mAh, légèrement supérieure à celle de l’étui des Pixel Buds Pro originaux qui était de 620 mAh.

Cette modeste augmentation de la capacité pourrait indiquer une autonomie légèrement améliorée pour les Pixel Buds Pro 2. Google affirmait que les modèles originaux offraient jusqu’à 31 heures de lecture avec la réduction active du bruit désactivée, donc il n’est pas déraisonnable de s’attendre à quelques heures supplémentaires avec cette nouvelle génération.

Malheureusement, ces informations concernent uniquement l’étui de charge et ne donnent aucun indice sur les potentielles améliorations des écouteurs eux-mêmes.

Des caractéristiques comme une meilleure annulation du bruit, de nouveaux profils sonores ou même l’inclusion de codecs Bluetooth de meilleure qualité restent inconnues. Il est courant que les fuites s’intensifient à l’approche du lancement d’un produit, il est donc probable que nous en apprenions davantage sur ces fonctionnalités prochainement.

Allons-nous voir les Pixel Buds Pro 2 lors de la I/O 2024 ?

Bien que Google n’ait pas encore fait de déclaration officielle, le timing de ces dépôts laisse présager que le lancement pourrait être proche. Les Pixel Buds Pro originaux ont été lancés en mai 2022, il est donc possible que Google vise une fenêtre de lancement similaire pour 2024, peut-être autour du Google I/O. Cependant, cela reste de la spéculation et les calendriers de sortie des technologies peuvent être imprévisibles.

Si vous possédez déjà les Pixel Buds Pro originaux, il n’y a probablement aucune raison de considérer une mise à niveau pour le moment, car le modèle actuel reste suffisamment performant pour une utilisation quotidienne. Cependant, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, il serait judicieux de rester attentif aux nouvelles concernant les Pixel Buds Pro 2.