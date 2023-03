Le lancement de la TicWatch Pro 5 semble se rapprocher après la découverte d’un listing FCC

Étant donné que les dépôts de la FCC font généralement surface juste avant une annonce, nous pensons que nous n’avons plus beaucoup de temps à attendre. Cependant, étant donné l’historique récent des sorties de Mobvoi, rien n’est encore certain.

Elle devrait également être équipée d’une gigantesque batterie de 611 mAh — pour référence, c’est plus grand que l’unité de 590 mAh à l’intérieur de la Samsung Galaxy Watch Pro 5 — tandis que la version du logiciel « RMDB.220901.00A » indique Android 11 et Wear OS 3 .

Et même sur la base de cette information limitée, il semblerait correspondre au profil de la prochaine montre de Mobvoi. Après tout, le modèle phare actuel, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, est livré avec un boîtier de 47 mm — et ce dispositif inconnu devrait être à peu près le même lorsque la couronne est retirée de cette mesure de 50 mm.