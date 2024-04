Accueil » Plus grand pour l’iPhone 16 Pro Max, plus petit pour l’iPhone 17 Plus

La gamme des iPhone 16, prévue pour être dévoilée en septembre, promet des changements significatifs, notamment en ce qui concerne les tailles d’écran. Pour la première fois, le modèle iPhone 16 Plus aura un écran plus petit que celui du modèle iPhone 16 Pro Max.

En effet, l’iPhone 16 Pro Max devrait bénéficier d’un écran OLED de 6,9 pouces, une légère augmentation par rapport aux modèles précédents, tandis que l’iPhone 16 Pro arborera un écran de 6,3 pouces. Les modèles non Pro, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, maintiendront respectivement des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

En se tournant vers l’avenir, Ross Young, le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et source réputée pour sa précision, a partagé que la taille de l’écran de l’iPhone 17 Plus serait réduite pour se situer « entre » celle de l’iPhone 17/iPhone 17 Pro et celle de l’iPhone 17 Pro Max, sans toutefois spécifier de dimensions exactes.

Cette décision pourrait être une réponse à la demande relativement faible pour l’iPhone 14 Plus, malgré son grand écran et sa grande batterie. Bien que les données préliminaires indiquent une amélioration des ventes pour l’iPhone 15 Plus par rapport à son prédécesseur, il semble que Apple cherche encore à mieux différencier l’iPhone 17 Plus de l’iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Plus, le différencier davantage de l’iPhone 17 Pro Max

Actuellement, les différences entre l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max incluent diverses spécifications techniques comme le processeur (4 nm A16 Bionic pour le 15 Plus contre 3 nm A17 Pro pour le 15 Pro Max), le taux de rafraîchissement de l’écran (60 Hz pour le 15 Plus contre un taux variable jusqu’à 120 Hz pour le 15 Pro Max), la caméra (pas de caméra télescopique sur le 15 Plus, tandis que le 15 Pro Max dispose d’une caméra périscope tetraprism offrant jusqu’à 5x de zoom optique), la RAM (6 Go de LPDDR5 pour le 15 Plus contre 8 Go pour le 15 Pro Max) et les options de stockage (de 128 Go à 512 Go pour le 15 Plus contre de 256 Go à 1 To pour le 15 Pro Max).

À l’approche de la sortie de l’iPhone 17, nous nous attendons à en apprendre davantage sur les modifications spécifiques qui seront apportées à l’iPhone 17 Plus. Ces ajustements pourraient jouer un rôle clé dans la stratégie d’Apple pour attirer davantage de consommateurs vers ce modèle spécifique.