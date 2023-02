Apparemment, l’iPhone SE 4 ne serait pas annulé

La prochaine offre abordable d’Apple, provisoirement connue sous le nom d’iPhone SE 4, s’annonce comme une mise à niveau intéressante pour plusieurs raisons. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TFI Securities, la société prévoirait une mise à niveau du design du prochain iPhone SE, qui devrait ressembler davantage à l’iPhone 14 au lieu de porter le même vieux design en verre et en métal qu’Apple a introduit avec l’iPhone 8. Cependant, nous avons également trouvé des fuites contradictoires affirmant que le prochain iPhone SE ressemblera davantage à l’iPhone XR qu’à l’iPhone 14.

Selon les rumeurs, le smartphone sera doté d’un écran de 6,1 pouces, ce qui représente une évolution majeure par rapport à l’écran de 4,7 pouces de la génération actuelle de l’iPhone SE. Un autre changement notable est l’abandon d’une dalle LCD au profit d’un écran OLED, garantissant une saturation plus élevée, de meilleurs angles de vue et un contraste des couleurs plus serré.

Ce faisant, Apple va enfin dire adieu à l’ère des iPhone à écran LCD. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’Apple apporte un écran ProMotion qui garantit un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Selon les précédentes prédictions de Kuo, le prochain iPhone SE serait disponible en 2024.

Kuo mentionne également que l’iPhone SE de quatrième génération sera équipé de la propre puce de bande de base 5G d’Apple. Pour rappel, la rumeur veut que la société travaille sur son propre modem cellulaire en partenariat avec TSMC depuis un certain temps déjà, et il semble que le prochain iPhone SE servira de banc d’essai pour le premier smartphone d’Apple équipé d’une puce 5G interne.

Un avantage évident est qu’Apple économiserait sur le coût d’achat d’une antenne 5G à Qualcomm. Cependant, il est trop tôt pour prédire si Apple conservera l’étiquette de prix inférieur à 560 euros, étant donné le rafraîchissement majeur du design en cours et l’arrivée d’une dalle OLED plus onéreuse.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023