Les caractéristiques attendues du MacBook Air sont révélées : 15 pouces, puce M2 et Wi-Fi 6E

Le très attendu Apple MacBook Air arrive à grands pas, agrémenté d’une série de fonctionnalités de pointe. Les fans inconditionnels d’Apple attendent avec impatience le puissant dernier ordinateur portable, qui sera dévoilé en avril.

Selon l’article de GizChina, le MacBook Air sera doté d’un écran de 15 pouces, ce qui marque une rupture dans la tendance des modèles de 13 pouces qui sont populaires depuis un certain temps. Le nouvel appareil devrait changer la donne et être équipé d’une puce M2 pour garantir des performances de premier ordre.

L’ordinateur portable promet également aux utilisateurs une connectivité sans faille grâce à la prise en charge du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E. Bien que les rumeurs circulent dans le monde de la technologie, les caractéristiques finales de l’appareil pourraient surprendre les utilisateurs actuels et nouveaux d’Apple.

Les experts ont spéculé que l’appareil aura une plus grande capacité de mémoire vive et une plus grande autonomie, ce qui est parfait pour les gros utilisateurs. L’ordinateur portable devrait également être doté d’un trackpad Force Touch plus grand et d’un espace de stockage plus important.

L’attente est donc presque terminée, et le dernier Apple Macbook Air, avec ses caractéristiques avancées, est prêt à bouleverser le monde des ordinateurs portables. Bien que la société soit restée muette à propos de l’appareil, les passionnés de technologie ont bon espoir que ce portable révolutionne l’expérience utilisateur.

Le MacBook Air d’Apple est l’un des appareils les plus attendus de l’année, et le nouveau modèle 2023 ne fait pas exception, comme l’explique un article de Forbes. Avec un meilleur design, de meilleures performances et un écran plus grand, certaines caractéristiques attendues pourraient être incluses dans le nouveau MacBook Air.

Le plus grand écran de la gamme

L’une des principales améliorations sera l’écran, qui devrait passer à 15 pouces, le plus grand écran jamais inclus dans un ordinateur portable. Il sera également doté d’un écran LCD, le standard de la plupart des produits Apple de ces dernières années.

L’appareil sera également doté d’une puissante puce M2 qui devrait offrir un GPU 35 % plus rapide et un CPU 18 % plus rapide, ce qui en fera l’un des appareils les plus puissants du marché. Il bénéficiera également de la nouvelle puce M2 Pro et sera dépourvu de la marque Air. L’appareil devrait également bénéficier d’une batterie longue durée qui, selon Apple, peut durer jusqu’à 18 heures sur une seule charge. Pour améliorer encore l’autonomie de la batterie, l’appareil sera également équipé du Wi-Fi 6E, qui fonctionne à la fois sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Les autres fonctionnalités attendues sont le Bluetooth 5.3, qui offre une meilleure fiabilité et une qualité audio améliorée, et l’audio LE amélioré. Le nouveau MacBook Air de 15 pouces devrait être plus puissant, plus riche en fonctionnalités et plus élégant que les modèles précédents.