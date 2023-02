MWC 2023 : Lenovo dévoile de meilleurs ordinateurs portables ThinkPad, des Chromebook et des écrans

À l’occasion du MWC (Mobile World Congress 2023), Lenovo a dévoilé sa dernière solution de PC et de Chromebook pour embrasser le nouvel environnement de travail hybride et les nouveaux styles de travail.

La société a annoncé les derniers nouveaux ThinkPad Z13, Z16, X13, X13 Yoga, et une pléthore d’autres produits. Outre les nouveaux ordinateurs portables et Chromebooks, Lenovo a également annoncé un nouveau tout-en-un, le moniteur ThinkCentre TIO (Tiny-in-one) Gen 5, ainsi que de nouveaux produits et services à la clientèle.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 & ThinkPad Z16 Gen 2

Les nouveaux Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2 sont équipés des derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 7000 avec graphiques AMD Radeon intégrés. Les ordinateurs portables fonctionnent sous le dernier système d’exploitation Windows 11, et peuvent être configurés avec jusqu’à 64 Go de mémoire vive LPDDR5x à double canal, et jusqu’à 2 Go de SSD PCIe.

Lenovo indique que le nouveau ThinkPad Z13 Gen 2 est doté d’un nouveau matériau naturel optionnel collé au couvercle en aluminium recyclé à 75 %. Le lin tissé est fabriqué à partir de produits agricoles à 100 %. Naturellement, le Z13 Gen 2 est doté d’un écran de 13,3 pouces 16:10 en IPS 1080p, et de panneaux OLED 2,8K avec fonctionnalité tactile. Le ThinkPad Z16 Gen2 est doté d’un écran OLED 16″ 1080p ou 4K avec fonctionnalité tactile.

Les deux appareils sont dotés du Wi-Fi 6E, d’une caméra Web full HD et de microphones compatibles avec Dolby Voice. Les nouveaux ordinateurs portables sont dotés d’un grand pavé tactile haptique aux côtés de l’emblématique TrackPoint pour offrir une saisie confortable et précise. Le nouveau TrackPoint présente également de nouvelles fonctionnalités. Une double pression sur le TrackPoint fera apparaître le menu rapide TrackPoint. Ce panneau affichera des cartes de menu, basées sur les préférences de l’utilisateur à partir d’une liste d’options. Ces options comprennent la fonctionnalité de l’appareil photo et du microphone, ainsi que les paramètres de la batterie et les paramètres du périphérique audio pour Bluetooth et les haut-parleurs intégrés.

Le ThinkPad Z13 Gen 2 sera disponible à partir de juillet 2023 à partir de 1649 euros. Le ThinkPad Z16 Gen 2 sera disponible à partir d’août 2023 à partir de 1 959 euros.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 et ThinkPad X13 Yoga Gen 4

Le X13 Gen 4 est doté d’un écran de 13,3 pouces avec une technologie d’affichage OLED jusqu’à 2.8K, d’un châssis plus étroit et d’un ratio écran/châssis accru. Les deux appareils peuvent être configurés avec Windows 11, et être alimentés par les derniers processeurs Intel Core de 13e génération avec Intel vPro et graphiques Intel Iris X intégrés. Le X13 Gen 4 peut également être configuré avec les derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 7000 et les graphiques AMD Radeon.

Les deux appareils sont équipés de deux microphones à distance avec Dolby Voice et de deux haut-parleurs orientés vers l’utilisateur avec Dolby Audio. Selon la configuration, les deux modèles disposeront d’options de batterie de 41 Whr et 54,7 Whr.

Le ThinkPad X13 Gen 4 sera disponible à partir de juillet 2023 et sera vendu à partir de 1 190 €. Le ThinkPad X13 Yoga Gen 4 sera disponible à partir de juillet 2023 à partir de 1 290 €.

Les ThinkPad T14 Gen 4, T16 Gen 2 et T14s Gen 4 seront également des écrans configurables avec une résolution et des technologies OLED allant jusqu’à 2,8K. Les ThinkPad T14s, T14 et T16 seront disponibles à partir de juillet 2023. Les prix devraient commencer respectivement à partir de 1590 €, 1345 € et 1390 €.

Lenovo ThinkPad L13 Gen 4, L13 Yoga Gen 4, séries L14 et L15

Les ThinkPad L13 Gen 4 et L13 Yoga Gen 4 disposeront d’une nouvelle option d’affichage à faible lumière bleue afin d’augmenter l’efficacité de la batterie. Les derniers L14 Gen 4 et L15 Gen 4 seront configurables avec jusqu’à 2 To de stockage SSD, doublant ainsi la capacité par rapport à la génération précédente.

Les nouveaux L13 Gen 4 et L13 Yoga Gen 4 seront alimentés soit par des processeurs vPro Intel core de 13e génération et des graphiques Intel Iris Xe, soit par les derniers processeurs mobiles AMD Rzen 7000 series avec des graphiques AMD Radeon intégrés. Les appareils auront jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.

Les ThinkPad L13 et L13 Yoga seront disponibles à partir d’avril 2023. Les prix devraient commencer respectivement à partir de 839 € et 980 €. Les ThinkPad L14 et L15 seront disponibles à partir de mai 2023, à partir de 775 € et 755 €.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 et ThinkPad E16

Les nouveaux Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 et ThinkPad E16 Gen 1 sont équipés d’un écran LCD IPS de 14 et 16 pouces, respectivement. Les deux modèles sont disponibles soit avec un processeur Intel Core de 13e génération avec une carte graphique intégrée Intel, soit avec une carte graphique NVIDIA MX550 de 4 Go en option. Les ordinateurs portables auront également une option pour les processeurs AMD Ryzen 7030 Mobile avec des graphiques AMD Radeon. Ils ont jusqu’à 40 Go de mémoire vive DDR4 et jusqu’à deux SSD de 1 To.

Les ordinateurs portables sont équipés de deux microphones et de deux haut-parleurs, et seront disponibles avec des batteries de 47Whr et 57Whr. Ils disposent également du Wi-Fi 6E par défaut, ainsi que du Bluetooth 5.1. En outre, les ordinateurs portables disposent de deux ports USB Type-C, ainsi que de deux ports USB Type-A, HDMI 2.0b et d’un port RJ45.

Les ThinkPad E14 Gen 5 et E16 Gen 1 seront disponibles à partir de juin 2023. Les prix devraient commencer à partir de 770 € et 780 €.

Écran Lenovo ThinkCentre TIO Gen 5

Le moniteur ThinkCentre TIO (Tiny-in-One) Gen 5 est disponible en deux tailles. L’un avec un écran IPS de 21,5 pouces, et l’autre avec un écran IPS de 23,8 pouces. Les deux modèles sont dotés d’options tactiles, d’un format 16:9 et d’une faible lumière bleue naturelle. Les écrans présentent une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 1080p, ainsi qu’un temps de réponse de 4 ms en mode extrême ou de 6 ms en mode normal. Ils offrent également une gamme de couleurs sRGB de 99 %.

En ce qui concerne les ports, les écrans disposent d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A et d’un port USB 3.2 Gen 1 Type B. Il y a deux haut-parleurs de 3W, une caméra Web 1080p intégrée, un microphone intégré et le logiciel Lenovo ThinkColour.

En ce qui concerne la fonctionnalité, les écrans prennent en charge les stations de travail PC ThinkStation Tiny, qui peuvent être connectées à la porte ventilée située à l’arrière du moniteur. Cette conception est mieux adaptée aux utilisateurs professionnels, car le moniteur est également doté d’un verrou Kensington qui permet de fixer l’écran et le PC Tiny en place.

Les moniteurs ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5 seront disponibles à partir d’août 2023. Les prix devraient commencer à partir de 299 € pour le 22 pouces, et 399 € pour le 24 pouces.

Lenovo IdeaPad Duet 3i

La nouvelle IdeaPad Duet 3i est une tablette compacte de 11 pouces avec un écran IPS 2K de 11,5 pouces. Elle est propulsée par un processeur Intel N200 ou N100 avec une puce graphique intégrée Intel. Elle est livrée avec Windows 11 Famille/Pro préinstallé, 4/8 Go de mémoire vive LPDDR5 et 128/256 Go de SSD PCIe M.2 pour le stockage.

La tablette est équipée d’une caméra Web frontale de 5 mégapixels et d’une caméra arrière de 8 mégapixels avec autofocus. Il y a deux microphones, deux haut-parleurs de 2W avec Dolby Atmos, et une batterie de 35,6Whr avec charge rapide. Lenovo affirme que la tablette peut durer jusqu’à 8,5 heures sur une seule charge.

La tablette est équipée du Wi-Fi 6, et du Bluetooth 5.1. Elle dispose également d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-C et d’une prise audio. La Lenovo IdeaPad Duet 3i sera disponible à partir de juin 2023 à partir de 449 €.

Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook est livré avec un écran de 14 pouces, configurable avec un écran IPS jusqu’à 1080p avec une gamme de couleurs sRGB de 100%, avec une fonction tactile. L’ordinateur portable est alimenté par le chipset MediaTek Kompanio 520, couplé à une mémoire LPDDR4X de 4/8 Go et un stockage eMMC de 64/128 Go.

Il est équipé d’une caméra Web HD/1080P avec obturateur de confidentialité, de deux haut-parleurs stéréo de 2W avec réglage Waves MaxxAudio et d’une batterie d’une autonomie de 13,5 heures. Il dispose d’un emplacement pour carte microSD, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-A et d’une prise audio combinée. Il est également doté des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 avec une carte Wi-Fi, et l’ordinateur portable ne pèse que 1,3 kg.

Le Chromebook IdeaPad Slim 3 sera disponible à partir de mai 2023 au prix de 349 €.