MWC 2023 : le Motorola Rizr se vante d’un écran enroulable

L’événement tant attendu du MWC 2023 a enfin commencé. Le premier jour même, de nombreuses marques ont commencé à présenter et à lancer leurs produits. Xiaomi va également dévoiler la série Xiaomi 13. Dans les heures à venir, nous verrons des lancements comme la série Honor Magic 5, et bien plus encore.

Quoi qu’il en soit, Motorola a également présenté son concept de smartphone enroulable lors du MWC. Le smartphone enroulable se présente sous sa marque classique Motorola Rizr. L’appareil a plusieurs caractéristiques intéressantes à présenter !

La série de smartphones Motorola Rizr est une ligne vintage légendaire de la société qui présente principalement des smartphones coulissants. Le Motorola Razr Z3 était le nom du premier produit de cette série lorsqu’il a été lancé en 2006. Ce téléphone était doté d’un clavier coulissant. Lorsqu’on l’ouvre, la partie supérieure glisse vers le haut pour révéler les touches standard. Ces touches sont cachées lorsque le smartphone est fermé, mais une fois le clavier déverrouillé, les autres touches, y compris les touches latérales, peuvent être utilisées normalement.

Bien qu’il comprend cette fois un mécanisme d’affichage automatique enroulable, le nouveau Motorola Rizr poursuit son héritage. Ainsi, nous n’avons plus besoin d’étirer et de rouler manuellement l’écran, et le système automatisé est vraiment cool. Certains médias ont publié des photos et des vidéos du smartphone qui a été présenté lors du MWC 2023. La vidéo ci-dessous montre sa petite taille lorsque l’écran est dans son état habituel, et lorsqu’il est enroulé, il ressemble beaucoup à un smartphone typique.

En outre, Android Authority rapporte que l’appareil dispose d’un écran POLED de 5 pouces dans un ratio 15:9 et d’un petit facteur de forme. Il se transforme en un écran de 6,5 pouces avec un ratio 22:9 lorsqu’il est enroulé. L’ensemble de l’interface utilisateur varie en fonction de l’étape actuelle de l’appareil. Le fabricant a inclus un fond d’écran intégré avec des effets intéressants qui se déclenchent lorsque l’appareil se déplace.

Un simple concept à ce jour

L’écran enroulable du smartphone offre une variété d’utilisations pour lesquelles il a été réglé. L’écran roule et s’étend jusqu’à sa forme étendue chaque fois qu’un utilisateur appuie deux fois sur le bouton d’alimentation. De plus, il ajuste la taille de l’écran en conséquence. Par exemple, l’écran ajuste automatiquement sa taille lorsque vous regardez une vidéo en mode paysage. Le smartphone dispose de deux caméras arrière, d’une couleur analogue à l’or métallique et d’un marquage de l’appareil sur le panneau arrière.

C’est tout ce qu’il y a à dire sur ce concept Motorola Rizr. Je suis impatient de tester l’appareil dans la vie réelle, car il a l’air absolument fantastique. Mais cela ne sera pas possible tant que le produit n’aura pas été officiellement lancé. Pour l’instant, il n’y a pas eu de nouvelles officielles concernant la disponibilité commerciale de l’appareil.

En effet, Motorola précise que le smartphone est encore un concept et que la société ne s’est pas encore engagée à le commercialiser.