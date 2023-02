MWC 2023 : voici le Xiaomi 13 Lite avec son écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

Le Xiaomi 13 Lite est disponible dans les couleurs Lite Blue, Lite Pink et Black et commence à 499 euros . Il sera déployé mondialement à partir du 8 mars 2023.

Il y a également Xiaomi Selfie Glow avec deux lumières LED, conçu pour permettre de prendre des selfies de haute qualité et des appels vidéo avec facilité . Le smartphone dispose d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

Le smartphone est doté de deux caméras frontales, dont une caméra principale de 32 mégapixels et un capteur de profondeur de 8 mégapixels pour un effet bokeh naturel dans ces autoportraits. Il dispose de la fonction Dynamic Framing, qui détecte intelligemment le nombre de personnes dans le cadre, ajuste automatiquement le champ de vision et effectue un zoom avant ou arrière selon le cas, minimisant ainsi la distorsion du selfie, ainsi que du Selfie zoom, Pocket mirror.

Outre le Xiaomi 13 et le 13 Pro, Xiaomi a également présenté le Xiaomi 13 Lite pour les marchés mondiaux . Il est doté d’un écran AMOLED incurvé Full HD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 1920 Hz et prend en charge Dolby Vision. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm.