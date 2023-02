MWC 2023 : Google vient d’annoncer ces 9 nouvelles fonctionnalités pour vos appareils Android

Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités importantes pour les appareils Android et Wear OS lors de son événement au MWC 2023 à Barcelone. Ces nouvelles fonctionnalités commencent à être déployées à partir d’aujourd’hui, 27 février, et d’autres viendront plus tard.

Les utilisateurs de Google Drive pourront désormais effectuer des annotations à main levée sur les smartphones et tablettes Android. Cela signifie que vous êtes désormais en mesure d’utiliser un stylet ou vos doigts pour annoter des PDF directement dans l’application Google Drive sur Android.

Les utilisateurs de Google Meet bénéficieront désormais de la fonction d’annulation du bruit sur les smartphones et tablettes Android. La fonction d’annulation du bruit filtrera les bruits de fond gênants pendant que vous parlez. Les utilisateurs du clavier Gboard disposent désormais d’une nouvelle Kitchen Emoji, qui leur permet d’assembler, de remixer et de partager des combinaisons d’emoji sous forme d’autocollants.

Les utilisateurs de Chrome sur Android auront désormais accès au zoom de page. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible dans la version bêta de Chrome avant de s’étendre à tout le monde lors de la sortie de la version générale. Avec le zoom de page, vous pouvez facilement augmenter la taille du contenu jusqu’à 300 % dans le navigateur Chrome. Cela inclut le texte, les images, les vidéos et même les contrôles interactifs. Même si vous effectuez un zoom avant, la mise en page est préservée. Vous pouvez également définir une taille de contenu préférée comme paramètre par défaut, ce qui vous évite de devoir la modifier à chaque fois que vous utilisez Chrome.

Si vous avez déjà accès à la version bêta de Chrome, vous pouvez essayer cette fonctionnalité dès maintenant en allant dans Paramètres > Accessibilité dans l’application du navigateur Chrome.

D’autres fonctionnalités Android et Wear OS à venir

Pour l’instant, les fonctionnalités que je viens de mentionner devraient être déployées aujourd’hui. Mais il y a plus à venir, bien que Google n’ait pas encore publié une date de sortie solide pour les nouvelles fonctionnalités suivantes, à part « à venir ».

Google Wallet sera doté d’animations « tap-to-pay », qui permettent de donner un contexte visuel pour confirmer une transaction en magasin. Ces animations comprennent de joyeux pingouins et d’autres personnages.

Les utilisateurs de Google Keep pourront bientôt disposer d’un widget de notes unique, qui leur permettra de gérer leurs notes et leurs listes de tâches à l’aide d’un widget sur leur écran d’accueil. Le widget affichera les rappels, les couleurs d’arrière-plan et les images ajoutées aux notes depuis l’application, tout en se synchronisant avec votre smartwatch. En outre, les utilisateurs de Wear OS pourront bénéficier de nouvelles complications Google Keep — deux nouveaux raccourcis pour Wear OS 3 vous permettent de créer des notes et des listes de tâches en touchant simplement le cadran de votre montre.

Il y aura également deux nouveaux modes de son et d’affichage pour les utilisateurs de Wear OS, qui améliorent l’accessibilité globale de la montre. Le monoaudio limite la désorientation qui peut être causée par le split-audio, et les modes de connexion couleur et niveaux de gris offrent plus d’options pour ceux qui ont besoin de plus d’options d’affichage.

Enfin, les utilisateurs de Chromebook bénéficieront de la fonction Fast Pair, qui permet de coupler et de connecter facilement des écouteurs sur un Chromebook. Si vous avez déjà configuré des écouteurs avec votre smartphone Android, les Chromebook s’y connecteront automatiquement lorsqu’ils seront à portée.