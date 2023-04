Que diriez-vous d’un HomePod qui se plie et s’enroule comme vous le souhaitez ?

Alors que le dernier HomePod d’Apple se vante d’avoir de nombreuses nouvelles fonctions et caractéristiques, il ressemble à son prédécesseur. Bien sûr, des améliorations mineures de la qualité de vie sont présentes et de nouveaux utilitaires majeurs ont été introduits, mais dans l’ensemble, il s’agit essentiellement d’une version modifiée d’un produit déjà existant.

Cela ne veut pas dire du tout que la conception est mauvaise. Après tout, c’est l’une des meilleures enceintes connectées du moment. Apple est réputé pour sa capacité à créer des gadgets d’une qualité de conception inégalée. On ne peut que se demander si le HomePod d’aujourd’hui est réellement le sommet de la technologie, ou s’il existe encore des moyens de l’améliorer ?

Eh bien, une nouvelle soumission de brevet par Apple, rapportée par Apple Insider, pourrait donner un aperçu de ce que le créateur voit comme l’enceinte connectée de demain. Et il s’agit, en fait, d’une enceinte qui se plie à la volonté de son propriétaire non seulement dans sa fonction, mais aussi dans sa forme.

Avant de poursuivre, il convient de noter qu’il s’agit d’un brevet. Cela signifie qu’Apple a revendiqué l’idée et l’invention, mais cela n’indique pas toujours une intention ou une production imminente. Parfois, cela se résume à l’expérimentation ou au droit de se vanter.

Cela ne change toutefois rien au fait que le HomePod flexible, décrit comme un « haut-parleur intelligent flexible » dans le document, est un véritable gadget à contempler. À première vue, il est conçu de manière à pouvoir se plier et s’attacher aux coins ou se glisser dans des espaces étroits grâce à un système de charnières complexes. Naturellement, il n’est fait mention d’aucun compromis sur la qualité du son, ce qui témoigne de la confiance éternelle d’Apple.

Un simple brevet

Le document mentionne que les capacités de déplacement de l’appareil peuvent non seulement tirer parti d’emballages plus petits — ce qui laisse présager des décisions plus respectueuses de l’environnement — mais peuvent également être utilisées sur un plus grand nombre d’installations, comme des téléviseurs ou des moniteurs muraux. Cela signifie-t-il que le HomePod pourrait s’accrocher au bord de votre téléviseur ? Rien n’est confirmé, mais ce serait certainement cool.

Dans l’ensemble, ce HomePod théorique du futur est une combinaison de composants pliables, de parties statiques où les haut-parleurs réels seraient situés et un écran éventuellement pliable aussi. La question est maintenant de savoir si nous verrons un iPhone pliable avant de voir un HomePod pliable ?