Le Xiaomi 13 Lite a fait l’objet d’une fuite, avec son design et son prix

Le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone est dans quelques jours, et c’est l’événement au cours duquel la gamme Xiaomi 13 doit faire ses débuts. Assez récemment, nous avons parlé du Xiaomi Civi 2, qui pourrait être dévoilé comme le Xiaomi 13 Lite.

Eh bien, les spécifications ont fuité dans leur intégralité, puisqu’une fuite complète du Xiaomi 13 lite montre des similitudes significatives avec le Civi 2, qui a été présenté en Chine l’année dernière.

La fuite elle-même provient d’un revendeur allemand, et même si le produit est maintenant retiré du site Web, une version en cache de la page a été découverte par Fone Arena. Et le listing contenait non seulement les spécifications du Xiaomi 13 lite, mais aussi des rendus et un prix. Un autre exemple de rendu a fuité par le revendeur, cette fois dans une teinte plus sombre. — Le Xiaomi 13 lite a été divulgué, y compris le design et le prix.

Et le premier constat laisse entrevoir un smartphone très alléchant ! Le Xiaomi 13 lite a été listé pour mesurer à 159,2 x 72,7 x 7,23 mm avec un poids de 171 g, mais même avec sa taille et son poids relativement petits, il semble être un smartphone multimédia vraiment intéressant.

Avec un écran AMOLED de 6,55 pouces d’une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les technologies HDR10+, Dolby Atmos et Vision permettront de regarder des médias avec une réelle fluidité et un réel plaisir. La configuration à trois caméras semble également très bonne — capteur photo principal de 50 mégapixels Sony IMX766, ultra-large de 20 mégapixels (115°) et macro de 2 mégapixels, mais le vieillissant Snapdragon 7 Gen 1 ne va probablement pas offrir le meilleur traitement d’image.

Une annonce autour du 27 février

Pourtant, ce SoC et les 8 Go de RAM sont tout à fait suffisants pour faire la plupart des choses, et même pour jouer à des jeux plus légers. La capacité de 4 500 mAh de la batterie peut être juste suffisante pour ces capacités, mais même si ce n’est pas le cas — la vitesse de charge rapide élevée de 67 W aidera à cet égard.

Le revendeur a listé le smartphone comme suit dans ses deux variantes de stockage :

Modèle 128 Go — 499,90 €

Modèle 256 Go — 549,90 €

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un smartphone abordable, ces spécifications ne le sont pas non plus. Tout cela étant dit, le smartphone devrait être dévoilé quelque part autour du 27 février, lorsque les spécifications et les prix définitifs seront révélés.