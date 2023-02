MediaTek présentera des technologies de nouvelle génération au MWC 2023

by

Au MWC 2023, MediaTek présentera ses portefeuilles Dimensity, Filogic, Genio, Kompanio et Pentonic, ainsi que de nouvelles démos 5G. Ils feront également la démonstration de leur plateforme de communication par satellite et présenteront les appareils de certaines des plus grandes marques du monde.

MediaTek apporte les communications bidirectionnelles par satellite aux smartphones et autres appareils grâce à sa solution de réseau non terrestre (NTN) 5G basée sur les normes 3GPP. Au MWC, les participants pourront découvrir pour la première fois des appareils équipés de cette solution, ainsi que la technologie de nouvelle génération New Radio NTN (NR-NTN) de la société.

Technologie ATSSS

MediaTek s’attache à fournir aux consommateurs la connectivité 5G la plus rapide et la plus fiable, et présentera la technologie ATSSS (Traffic Steering, Switching, and Splitting).

En collaboration avec Deutsche Telekom, l’entreprise a réalisé en première mondiale une preuve de concept pour la norme ATSSS 3GPP Release 16 (R16), en utilisant un chipset phare MediaTek Dimensity 9200. Cela permet de garantir une qualité stable des appels vocaux et vidéo en passant de la 5G cellulaire au Wi-Fi.

Autres technologies

MediaTek fait également la démonstration de la technologie de faisceau 5G mmWave en coopération avec Ericsson, et de sa technologie 5G UltraSave for mmWave avec Keysight 5G Network Emulation Solutions. Cette technologie optimise la conception matérielle et logicielle pour prolonger l’autonomie de la batterie pendant la transmission de données à grande vitesse pour les appareils compatibles avec la 5 G.

La série Dimensity de MediaTek dans les smartphones et les tablettes

La gamme Dimensity de MediaTek offre un éventail de technologies, telles que la connectivité, le multimédia, l’IA et l’imagerie, pour les smartphones phares ainsi que les appareils grand public.

Au MWC, MediaTek mettra en évidence la manière dont son chipset Dimensity 9200 fait passer les smartphones phares au niveau supérieur grâce à la prise en charge du traçage matériel, de l’Intelligent Display Sync 3.0 et de l’Intelligent Image Semantic Segmentation. Seront également exposés les vivo X90 et X90 Pro équipés du Dimensity 9200.

La série MediaTek 7000 Dimensity sera dévoilée au MWC, avec le nouveau Dimensity 7200. Ce chipset comporte deux cœurs Arm Cortex-A715, six cœurs Cortex-A510, une unité de traitement AI intégrée et un GPU Arm Mali G6. Il prend en charge la capture vidéo HDR 4K, les caméras de 200 mégapixels et le modem 5G R16 Sub-6GHz avec une liaison descendante pouvant atteindre 4,7 Gb/s.

MediaTek Helio G36

MediaTek a récemment introduit le Helio G36, conçu pour les appareils de jeu de masse. Ce chipset offre des vitesses de pointe de 2,2 GHz grâce à son CPU octa-core Arm Cortex-A53, prend en charge les écrans 90 Hz et les appareils photo 50 mégapixels avec de légères améliorations de l’IA.

Connectivité et maison

Le portefeuille Filogic de MediaTek fournit des expériences connectées stables et toujours actives pour les passerelles résidentielles, les routeurs maillés, les téléviseurs intelligents, les appareils de streaming, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et plus encore.

Au MWC, la société présentera une gamme complète de produits alimentés par les solutions Wi-Fi 7/6E/6 Filogic de MediaTek, leaders sur le marché. La société a présenté des produits Wi-Fi 7 prêts à l’emploi au CES 2023.

IoT, Chromebook et Smart TV

Visant à rendre la grande technologie accessible à tous, la plateforme Genio de MediaTek propose des chipsets haut de gamme, de milieu de gamme et de base pour divers appareils de maison et d’environnement intelligents. Les chipsets Kompanio offrent de hautes performances et une bonne autonomie pour les Chromebooks dans diverses gammes de prix.

Le portefeuille Pentonic, quant à lui, intègre les dernières technologies d’affichage, d’audio, d’IA, de diffusion et de connectivité pour une expérience de divertissement unique. Au MWC, MediaTek présentera diverses démonstrations et des appareils qui sont alimentés par ses portefeuilles Genio, Kompanio et Pentonic.