Xiaomi : une bague connectée révolutionnaire à taille unique ?

Le marché des bagues connectées, où Oura et Samsung se bataillent, s’apprête à accueillir un nouvel acteur de taille : Xiaomi. Xiaomi pourrait bien bouleverser le marché des bagues connectées avec un nouveau modèle à taille unique, capable de s’adapter automatiquement à tous les doigts. Un brevet déposé en Chine révèle ce concept innovant, qui pourrait simplifier l’utilisation et la gestion des bagues connectées.

L’achat d’une bague connectée peut s’avérer complexe lorsque l’on ne connaît pas sa taille exacte. La bague connectée de Xiaomi intègre un mécanisme élastique et un ressort qui lui permettent de s’adapter automatiquement à la taille du doigt. Cela signifie que, tout comme le fatidique Seigner des Anneaux, la bague connectée de Xiaomi pourrait s’adapter à n’importe qui, quelle que soit la taille des doigts.

Cette innovation pourrait éliminer le besoin de kits de taille et permettre de porter la bague sur n’importe quel doigt, voire de la partager entre plusieurs personnes.

Ce design auto-ajustable pourrait également simplifier la fabrication et le remplacement des bagues connectées, ce qui pourrait se traduire par un prix plus bas pour les consommateurs.

Mais la bague intelligente n’est pas seulement une question de flexibilité ; elle est dotée de fonctionnalités avancées.

Xiaomi se lance sur le marché des bagues connectées

La bague connectée de Xiaomi prendrait en charge le Wi-Fi, la 5G le NFC et serait équipée de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un capteur de température. Elle pourrait également intégrer un haut-parleur, un microphone et un écran tactile. Le brevet suggère que la bague pourrait être utilisée pour contrôler certaines fonctionnalités du smartphone, comme la caméra.

Ce brevet confirme l’intérêt de Xiaomi pour le marché des bagues connectées. Si ce concept se concrétise, Xiaomi pourrait bien révolutionner ce segment avec une bague connectée innovante et abordable.