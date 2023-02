Motorola est peut-être en train de créer le smartphone pliable rêvé avec le Razr 2023

by

by

Lorsque vous pensez à un smartphone à clapet pliable de nos jours, la première chose qui vous vient à l’esprit est probablement le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Mais, si OPPO vient de lancer son concurrent sur le marché mondial, Motorola pourrait également avoir un concurrent de taille. Malgré le fait qu’il possède le plus grand écran de couverture de tous les smartphones à clapet, le OPPO Find N2 Flip perd face au Razr 2022 de Motorola quand il s’agit de fonctionnalité, et il semble que la prochaine itération du Razr pourrait être encore meilleure.

Evan Blass a publié des images de ce qui semble être le prochain Razr 2023. Vous trouverez beaucoup de points communs avec son prédécesseur, notamment le même design plat avec une disposition à double caméra. Mais, les images nous donnent un bon aperçu de l’écran de couverture et il semble également que ce sera l’une des principales améliorations.

Le Razr 2022 a un écran de couverture de 2,7 pouces et le nouveau modèle a un écran externe considérablement plus grand. L’écran du futur Razr 2023 occupe presque toute la partie supérieure de l’arrière du smartphone et même les caméras se trouvent à l’intérieur de l’écran.

Le Razr vous permet de faire plus sur l’écran de couverture que les options concurrentes, ce qui en fera l’un des meilleurs smartphones pliables. Il peut exécuter des applications complètes, vous permet de jouer à des jeux, et dispose même d’un clavier complet pour taper.

9to5Google note que Motorola semble avoir apporté des modifications à l’interface utilisateur pour mieux tirer parti du plus grand écran. Par exemple, deux boutons de navigation ont été ajoutés dans la partie inférieure gauche et l’écran affiche les notifications en taille réelle. Encore une fois, tout ceci est spéculatif et ne constitue pas un produit final. Néanmoins, ce serait très impressionnant si Motorola était capable de le faire.

Une réelle concurrence à Samsung

Les fabricants de smartphones ne cessent d’essayer d’égaler ou de surpasser leurs concurrents en termes de fonctionnalités. Par exemple, le Find N2 Flip sera pris en charge aussi longtemps que le Galaxy Z Flip 4. Parallèlement, Samsung aurait l’intention de doter le Galaxy Z Flip 5 d’un écran de couverture plus grand que celui du Find N2 Flip, qui a un écran de 3,26 pouces. Reste à savoir s’il sera aussi grand que celui du Razr 4.

Le prochain Razr arrivera cette année si l’on en croit le blog The Tech Outlook. Le site a également publié quelques photos qui prouvent que l’appareil sera doté d’un écran secondaire de très grande taille.