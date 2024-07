Accueil » Inspirez et créez avec le CMF Phone 1 : Coques remplaçables et impression 3D

CMF by Nothing a annoncé cette semaine le lancement de son premier smartphone, le CMF Phone 1. Ce nouvel appareil se distingue par un design unique comprenant des coques arrière remplaçables et des accessoires personnalisables.

Selon la société, le CMF Phone 1 se veut une plateforme créative exceptionnelle pour les designers, les fabricants et les passionnés d’impression 3D.

Le CMF Phone 1 se démarque par ses coques arrière remplaçables, fixées avec des vis standard de type M2. Situé dans le coin inférieur droit, il permet aux utilisateurs de fixer divers accessoires en utilisant soit le couvercle fourni, soit n’importe quelle vis M2.5.

Cette fonctionnalité ouvre des possibilités de personnalisation infinies, allant des poignées ergonomiques pour appareil photo aux accessoires de lentille, stimulant ainsi une créativité sans limites.

Pour les amateurs d’impression 3D, Nothing fournit des fichiers (.stl) de la coque arrière de base pour permettre la personnalisation. Les premiers tests effectués par des membres de la communauté confirment la faisabilité de l’impression 3D de ces conceptions, et des fichiers optimisés sont attendus prochainement.

Des exemples incluent le prototype de poignée de caméra de Shantanu Goel et le boîtier modulaire de DerrenGoneDigital, tous deux encouragés par le PDG de Nothing, Carl Pie, sur X (anciennement Twitter).

Engagement et collaboration communautaire du CMF Phone 1

Nothing invite les utilisateurs du monde entier à contribuer avec des idées, des croquis, des rendus et des impressions 3D, tout en mettant l’accent sur une création et une personnalisation responsables. La communauté encourage la collaboration entre les membres, favorisant le soutien et l’innovation dans la conception d’accessoires.

Cependant, Nothing souligne qu’ils ne sont pas responsables des problèmes de compatibilité ou des dommages aux appareils résultant d’accessoires ou de modifications non officiels.

Pour accéder aux fichiers CAD de la coque arrière de base et commencer à personnaliser votre CMF Phone 1, visitez Nothing Community pour lancer votre aventure créative.