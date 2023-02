Microsoft s’engage à porter les jeux Xbox PC sur les GeForce Now de NVIDIA

Microsoft a annoncé un partenariat de 10 ans avec NVIDIA visant à apporter les jeux Xbox PC à son concurrent NVIDIA GeForce Now, un service de jeu sur le cloud, dans le cadre de ses efforts continus pour convaincre les entreprises sceptiques de sa potentielle acquisition d’Activision Blizzard.

Cela signifie que les joueurs peuvent utiliser NVIDIA GeForce Now pour jouer aux versions Steam, Epic Games Store ou Windows de titres tels que Halo Infinite, Redfall et, éventuellement, Call of Duty par le cloud sur GeForce Now. Les éditeurs tiers proposant des jeux sur le Windows Store peuvent également accorder des droits de streaming à NVIDIA.

Cette annonce a été faite lors d’une audience de la Commission européenne au cours de laquelle Microsoft a tenté de convaincre les régulateurs que son acquisition imminente devrait être autorisée.

Microsoft fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités réglementaires depuis qu’elle a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard en janvier 2022. L’entreprise essaie de convaincre ses homologues du secteur avec des accords comme celui conclu avec NVIDIA. Cette semaine, le syndicat Communications Workers of America a approuvé l’accord, et Microsoft a signé un accord contraignant pour porter Call of Duty sur les plateformes Nintendo également.

Auparavant, NVIDIA avait exprimé des inquiétudes quant à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, mais le communiqué de presse annonçant cet accord indique que l’accord « résout les préoccupations de NVIDIA » et que NVIDIA apporte désormais « son soutien total à l’approbation réglementaire de l’acquisition ».

Encore des obstacles à passer pour acquérir Activision

Les organismes de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, craignent que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ne nuise à l’industrie du jeu et ne sabote les concurrents de Microsoft dans le domaine des jeux sur console et dans le cloud. NVIDIA GeForce Now est considéré comme l’un des plus grands concurrents des offres de services sur le cloud du Xbox Game Pass Ultimate, ce qui rend surprenant le fait qu’il ait conclu un accord avec NVIDIA.

Toutefois, cet accord démontre également que Microsoft est prête à faire des concessions pour que son acquisition d’Activision Blizzard soit approuvée.