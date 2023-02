Le lancement du VPN de Microsoft Edge est imminent

Nous savions depuis un certain temps qu’un VPN était en route pour Microsoft Edge, et maintenant il semble que la société mère est prête à commencer le déploiement pour les utilisateurs qui ne sont pas inscrits dans le programme Insider.

Annoncé il y a longtemps, puis lancé pour les testeurs, le VPN de Microsoft Edge permet aux utilisateurs de rester privés lorsqu’ils naviguent sur le Web, mais il y a un problème majeur.

La fonctionnalité s’accompagne d’un trafic illimité, puisque Microsoft n’offrira que 1 Go de données par mois — pour l’instant, la limite pour les membres du programme Insider est de 15 Go, mais une fois que le VPN sera disponible pour tout le monde, Microsoft ramènera cette limite à 1 Go.

Le site allemand Dr. Windows a repéré que Microsoft a discrètement commencé le déploiement du VPN Microsoft Edge dans le canal stable, avec une annonce officielle attendue dans les prochains jours.

Le service VPN de Microsoft est alimenté par le Edge Secure Network, qui offre trois modes pour protéger votre vie privée lorsque vous naviguez sur le Web. Le paramètre « Tous les sites » est celui recommandé pour tous les utilisateurs qui ne veulent pas laisser de données derrière eux, mais d’un autre côté, c’est aussi celui qui va manger le plus de trafic.

Pour les membres Insider

« Secure Network vous aide à protéger vos informations en masquant l’adresse IP de votre appareil, en chiffrant vos données et en les acheminant via un réseau sécurisé (alimenté par Cloudflare) vers un serveur géographiquement colocalisé, de sorte qu’il est plus difficile pour les acteurs malveillants de voir votre véritable emplacement et ce que vous faites. Il empêche également votre fournisseur d’accès à Internet de collecter vos données de navigation, comme les détails sur les sites Web que vous visitez, et contribue à empêcher les entités en ligne d’utiliser votre adresse IP pour établir des profils et vous envoyer des publicités ciblées », a expliqué Microsoft lors de l’annonce du VPN.

Si vous souhaitez essayer le service VPN, il vous suffit de vous inscrire au programme Insider.