Les écrans du Galaxy S23 ne sont pas défectueux, selon Samsung

Le Galaxy S23 de Samsung est actuellement le dernier et le meilleur smartphone Android sur le marché, et étant donné son prix, il n’est pas surprenant que les utilisateurs dissèquent chaque petit millimètre, tant à l’extérieur que sous le capot. Certains sont allés jusqu’à braquer une forte lumière sur l’écran, pour finalement remarquer ce qui ressemble à un défaut d’écran dans le coin inférieur droit de leur Galaxy S23.

Curieusement, après que l’information a été diffusée sur le Web, d’autres personnes ont commencé à faire de même et ont fini par remarquer une mystérieuse marque analogue sur leurs smartphones.

Inutile de dire que ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un pense que Samsung a un lot d’unités défectueuses, d’autant plus que les problèmes d’écran ne sont pas nécessairement rares.

Mais selon l’entreprise sud-coréenne elle-même, ce n’est en aucun cas un problème. Et qui plus est, l’effet que vous voyez sur l’écran est parfaitement normal et résulte du processus qui permet à l’écran d’atteindre un niveau d’étanchéité plus élevé.

If you shine a strong light on the display, some parts may appear to be squashed/pressed, this happens because of the pressing process for waterproofing and dustproofing. This is not a product defect. Everything is fine with your phone. ^DT 2/2

— Samsung UK (@SamsungUK) February 16, 2023