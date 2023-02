Twitter va désormais facturer l’authentification à deux facteurs par SMS

Twitter a introduit un nouveau changement sur sa plateforme, qui pourrait ne pas être bien accueilli par beaucoup. En effet, Twitter a déclaré vendredi qu’elle n’autoriserait que les abonnés payants à utiliser des SMS comme méthode d’authentification à deux facteurs (2FA) pour sécuriser leurs comptes. Après le 20 mars, « seuls les abonnés à Twitter Blue pourront utiliser des messages texte comme méthode d’authentification à deux facteurs », a tweeté l’entreprise.

En fait, si vous ne commencez pas à payer pour Twitter Blue ou si vous ne changez pas votre compte pour utiliser une application d’authentification beaucoup plus fiable ou une clé de sécurité physique, Twitter désactivera simplement votre 2FA après le 20 mars.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

—Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023