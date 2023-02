Meta Verified lance la vérification payante pour Instagram et Facebook

Meta vient de lancer sa propre version de Twitter Blue. Sur son canal Instagram, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé Meta Verified, un service d’abonnement qui propose un badge vérifié à partir de 11,99 dollars par mois.

Meta Verified servira un badge vérifié aux utilisateurs d’Instagram et de Facebook, avec quelques avantages supplémentaires à la clé. Zuckerberg explique que ce nouveau service d’abonnement vise à « renforcer l’authenticité et la sécurité de nos appareils ». L’entreprise facturera des frais mensuels de 11,99 dollars si vous payez depuis le Web.

« Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified — un service d’abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d’identité gouvernementale, d’obtenir un badge bleu, de bénéficier d’une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité contre les comptes prétendant être vous, et d’obtenir un accès direct au support client », écrit Zuckerberg. « Cette nouvelle fonctionnalité a pour but d’accroître l’authenticité et la sécurité à travers nos services ».

Les personnes intéressées qui paient Meta Verified à partir de leur iPhone devront s’acquitter d’un montant légèrement plus élevé de 14,99 dollars par mois. Meta souhaite manifestement que les utilisateurs paient la taxe App Store depuis leur propre portefeuille. Cette stratégie n’est pas très différente de celle mise en place par Twitter. Twitter Blue coûte 8 euros par mois si vous effectuez le paiement depuis un navigateur Web, mais les paiements in-app depuis un iPhone déduiront 11 euros par mois pour un abonnement à Twitter Blue.

Meta Verified commencera à être déployé cette semaine pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il sera bientôt étendu à d’autres régions, mais Zuckerberg n’a pas communiqué de plan de déploiement concret pour cette dernière phase. Meta est le deuxième grand titan des réseaux sociaux à tenter de gagner de l’argent avec un produit d’abonnement, dont la caractéristique principale est la vente d’un badge vérifié. Mais à la différence de l’approche effrontée de Twitter, qui consiste à mettre en avant l’importance de l’Internet à un prix, Meta emprunte une voie subtile, émaillée de quelques extras.

D’autres avantages

Le message de Zuckerberg indique que Meta Verified offre « une protection supplémentaire contre les comptes qui se font passer pour vous ». De plus, les abonnés auront la priorité sur les lignes d’assistance client. C’est un avantage considérable, étant donné du fait que récupérer l’accès à un compte piraté a été un point douloureux historique pour les utilisateurs d’Instagram et de Facebook. De plus, le système permettant de faire appel d’une suppression de contenu pour violation présumée des directives de la plateforme est également un casse-tête. Pour l’instant, il semble que les bénéficiaires cibles de Meta Verified soient les entreprises et les particuliers qui ont à perdre de l’usurpation d’identité.

Pour vous inscrire afin de devenir Meta Verified, vous devrez répondre à des exigences minimales d’activité, être âgé d’au moins 18 ans et soumettre une pièce d’identité gouvernementale qui correspond au nom et à la photo que vous avez sur Facebook ou Instagram.

« À long terme, nous voulons construire une offre d’abonnement qui a de la valeur pour tout le monde, y compris les créateurs, les entreprises et notre communauté dans son ensemble », écrit Meta dans un article de blog. « Dans le cadre de cette vision, nous faisons évoluer la signification du badge vérifié afin que nous puissions élargir l’accès à la vérification et que davantage de personnes puissent avoir confiance dans l’authenticité des comptes avec lesquels elles interagissent ».