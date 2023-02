Google Bard vs ChatGPT : quel est le meilleur chatbot IA ?

L’intelligence artificielle existe depuis un certain temps. Au quotidien, elle n’était pas toujours apparente. Mais cela va changer car de plus en plus de personnes utilisent ChatGPT, un robot extrêmement intelligent.

Google Bard et ChatGPT sont deux des chatbots d’intelligence artificielle (IA) les plus en vue en 2023. Mais lequel est le meilleur ? Les deux offrent des réponses en langage naturel aux demandes en langage naturel, en utilisant l’apprentissage automatique et des millions de points de données pour élaborer des réponses utiles et informatives — la plupart du temps. Ces outils d’IA ne sont pas encore parfaits, mais ils laissent présager un avenir passionnant pour les outils de recherche et d’apprentissage des assistants intelligents, qui rendront l’information d’autant plus facilement accessible.

Aussi analogues que soient ces chatbots, ils présentent également des différences distinctes. Voici comment ChatGPT et Google Bard se mesurent l’un à l’autre.

Lequel est le meilleur, Google Bard ou ChatGPT ?

Il est difficile de répondre à cette question, car à l’heure où j’écris ces lignes, vous ne pouvez utiliser Google Bard que si vous faites partie d’un groupe restreint de bêta-testeurs. Pour ce qui est de la concurrence, vous pouvez utiliser ChatGPT dès maintenant, tout à fait gratuitement. Il se peut que vous ayez à vous battre avec une liste d’attente, mais si vous voulez éviter cela, il existe une version Plus payante qui offre à ceux qui souhaitent un outil plus complet la possibilité de payer pour ce privilège.

Néanmoins, lorsque Google Bard sera plus largement disponible, il devrait offrir une concurrence crédible à ChatGPT. Tous deux utilisent des modèles de langage naturel — Google Bard utilise le modèle interne LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) de Google, tandis que ChatGPT utilise un modèle de langage GPT-3 plus ancien. Google Bard base ses réponses aux questions sur des données plus récentes, tandis que ChatGPT est principalement entraîné sur des données disponibles avant 2021. Ce fonctionnement est analogue à celui de Bing Chat de Microsoft.

Il faudra attendre de pouvoir jouer avec Google Bard pour ce prononcer sur le chatbot IA le plus performant, mais la compétition s’annonce serrée lorsqu’il sera plus facilement disponible.

Google Bard et ChatGPT sont-ils déjà disponibles ?

Comme mentionné, ChatGPT est disponible en version gratuite et payante. Vous devrez peut-être faire la queue pour la version gratuite pendant un certain temps, mais tout le monde peut jouer avec ses capacités.

Google Bard n’est actuellement disponible que pour un nombre limité de bêta-testeurs et n’est pas accessible au grand public.

Quelle est la différence entre Google Bard et ChatGPT ?

ChatGPT et Google Bard sont des chatbots IA en langage naturel très similaires, mais ils présentent quelques différences et sont conçus pour être utilisés de manière légèrement différente, du moins pour l’instant. ChatGPT a été utilisé pour répondre à des questions directes avec des réponses directes, la plupart du temps correctement, mais il a causé beaucoup de consternation parmi les cols blancs, comme les écrivains, les conseillers en référencement et les rédacteurs, car il a également démontré une impressionnante capacité à écrire de manière créative, même s’il a été confronté à quelques problèmes de précision et de plagiat.

Malgré tout, Microsoft a intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing pour donner aux utilisateurs la possibilité de poser des questions directes au moteur de recherche, plutôt que de chercher des termes de mots-clés pour trouver les meilleurs résultats. Il l’a également intégré à son outil de communication Teams, et il arrive dans le navigateur Edge sous une forme limitée. Le navigateur Opera s’est également engagé à intégrer ChatGPT à l’avenir.

Google Bard a été principalement conçu pour compléter l’outil de recherche de Google, mais il est également destiné à devenir un outil d’assistance automatisé pour les entreprises qui n’ont pas les moyens de payer des équipes de support. Il sera proposé aux clients par l’intermédiaire d’un répondeur IA formé. Il devrait être intégré au navigateur Chrome et à ses dérivés Chromium d’ici peu. Google devrait également ouvrir Google Bard aux développeurs tiers à l’avenir.

Sous le capot, Google Bard utilise le modèle de langage LaMDA de Google, tandis que ChatGPT utilise son propre modèle GPT3. ChatGPT est basé sur des données légèrement plus anciennes, limitées dans son modèle GPT3 actuel aux données recueillies avant 2022, tandis que Google Bard est construit sur des données fournies ces dernières années également. Cependant, cela ne le rend pas nécessairement plus précis, car Google Bard a rencontré des problèmes avec des réponses incorrectes aux questions, même lors de son annonce initiale.

ChatGPT dispose également d’un vérificateur de plagiat intégré, ce qui n’est pas le cas de Google Bard, mais ce dernier ne dispose pas encore des applications créatives de ChatGPT.