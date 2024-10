ChatGPT pour Windows : l’application en version preview est disponible !

OpenAI lance une version preview de son application ChatGPT pour Windows. Accessible aux abonnés payants de ChatGPT, cette version offre une expérience simplifiée par rapport à l’application macOS, mais avec des fonctionnalités clés telles que le partage de fichiers, la synchronisation des conversations et la génération d’images avec DALL-E.

En créant des applications natives pour les principaux systèmes d’exploitation, OpenAI positionne ChatGPT comme un outil indispensable dans les environnements personnels et professionnels. Cette stratégie vise à accroître l’engagement des utilisateurs, à collecter davantage de données pour améliorer ses modèles et à créer un écosystème solide face à la concurrence.

OpenAI semble vouloir faire de ChatGPT un outil de productivité fondamental pour les entreprises, ce qui pourrait bouleverser le marché des logiciels d’entreprise. Si cette stratégie est couronnée de succès, ChatGPT pourrait devenir le nouveau « système d’exploitation » pour le travail du savoir, transformant le fonctionnement des entreprises et remplaçant ou absorbant des fonctions actuellement assurées par des suites logicielles distinctes.

Cette « version preview » de ChatGPT pour Windows ne propose pas encore le mode vocal présent sur l’application macOS. Cependant, elle conserve les fonctionnalités essentielles de ChatGPT, comme la possibilité d’ouvrir une fenêtre de prompt de commande avec le raccourci clavier Alt+Espace, de télécharger des fichiers et des photos pour analyse, de synchroniser les conversations avec votre compte OpenAI et d’utiliser DALL-E pour générer des images.

Contrairement à l’application macOS, qui nécessite un Mac Apple Silicon récent sous macOS 14 ou version ultérieure, ChatGPT pour Windows est compatible avec Windows 10 version 17763.0 ou supérieure.

ChatGPT vs Copilot: un choix personnel

ChatGPT et Copilot, l’assistant IA intégré à Windows, utilisent les mêmes modèles de langage, mais Copilot est fortement intégré à l’écosystème Microsoft, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon vos préférences.

Le raccourci clavier par défaut de ChatGPT (Alt+Espace) est utilisé par d’autres applications, ce qui peut entraîner des conflits. Il est possible de reconfigurer le raccourci clavier de ChatGPT ou de l’application en conflit.

Disponibilité et accès gratuit

L’application ChatGPT pour Windows est disponible sur le Microsoft Store et nécessite actuellement un abonnement ChatGPT Plus, Enterprise, Team ou Edu. L’accès gratuit sera proposé avant la fin de l’année.

Avec cette version preview pour Windows, OpenAI étend l’accès à ChatGPT et offre une alternative intéressante à Copilot pour les utilisateurs de PC.