Le Xiaomi 13 Ultra est révélé par des fuites : 4 capteurs de caméra et la marque Leica

Comme repéré sur Weibo, des photos du Xiaomi 13 Ultra montrent le module de caméra circulaire à l’arrière . Selon les rendus, ce nouveau smartphone sera doté de quatre capteurs photo, d’un flash LED et de la marque Leica . Le smartphone serait livré avec une impressionnante configuration de caméras. Celle-ci comprendra une caméra périscope et un capteur de 1 pouce dans la partie supérieure légèrement surélevée par rapport au reste de l’appareil, ce qui devrait offrir une expérience utilisateur avancée.

Le lancement de la nouvelle série 13 de Xiaomi devrait secouer les marchés mondiaux. La série, qui comprend les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite, sera officiellement lancée lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, prévu le 26 février. En outre, un Xiaomi 13 Ultra est également en préparation, bien que cette sortie puisse être plus lointaine.