Samsung lance One UI 5.1 : nouvelles fonctionnalités et smartphones compatibles

Samsung a présenté One UI 5.1 lors du Galaxy Unpacked 2023 aux côtés de la série Galaxy S23. Elle sera disponible dans le monde entier, en commençant par la série Galaxy S22, et offre de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de Galaxy qui souhaitent une expérience mobile plus personnalisée, créative et pratique.

Avec One UI 5.1, les fonctions de la caméra récemment mises à jour de la série Galaxy S23 sont étendues. Les fonctions RAW expertes sont désormais directement disponibles dans l’application Galaxy Camera, permettant aux utilisateurs de Galaxy de créer des photos de qualité professionnelle en toute simplicité.

Photo Remaster, basé sur l’IA, améliore les détails des images détériorées, supprime les ombres et les reflets indésirables et corrige les couleurs, même dans les scènes à contre-jour. En outre, l’application Galerie bénéficie de nouvelles améliorations de navigation, comme la recherche par reconnaissance faciale, qui permet aux utilisateurs de localiser rapidement des photos et de créer des albums de famille partagés.

Samsung a l’habitude de donner aux utilisateurs de Galaxy le contrôle de leurs appareils en personnalisant les aspects de l’interface utilisateur. Avec One UI 5.1, les utilisateurs peuvent affiner presque tous les aspects de leur expérience mobile, y compris l’apparence, les communications et les actions. Les nouvelles fonctionnalités sont conçues pour comprendre comment les gens utilisent leurs appareils et faire des suggestions en conséquence.

Le nouveau widget météo dynamique

Par exemple, le widget météo dynamique analyse la météo et propose un design personnalisé qui reflète le climat. Les modes et les routines ont été étendus pour permettre de personnaliser les fonds d’écran, les sonneries, la sensibilité tactile et les polices de caractères afin de personnaliser des activités spécifiques.

Le widget « Suggestions intelligentes » a également été amélioré pour recommander des titres et des listes de lecture Spotify en fonction des activités des utilisateurs, comme de la musique pour les voyages en voiture ou la relaxation.

Samsung a développé One UI pour créer une meilleure intégration et une meilleure connectivité dans tout l’écosystème mobile, et de nouvelles fonctionnalités ont été introduites pour soutenir cet objectif. La multi-commande a été étendue, permettant aux utilisateurs de partager la souris, le clavier ou le trackpad de leur Galaxy Book avec certains smartphones et tablettes Galaxy.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de copier et coller du texte et de glisser et déposer des images d’un appareil à l’autre de manière transparente. Liens avec Windows permet également aux utilisateurs de naviguer avec Samsung Internet sur leur smartphone et de continuer à parcourir les mêmes pages sur leur PC. De plus, les utilisateurs peuvent ouvrir ces pages d’un appareil à l’autre.

Déploiement

La mise à jour logicielle One UI 5.1 a commencé à être déployée pour plusieurs appareils Samsung Galaxy, notamment la série Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4, la série S21 et la série S20. Les mises à jour pour d’autres appareils Galaxy, tels que les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, seront disponibles dans les semaines à venir.