Samsung One UI 5.1 est maintenant officiel, découvrez les nouvelles fonctionnalités

Hier c’était la journée Unpacked, le moment de l’année où Samsung annonce d’étonnants nouveaux smartphones et logiciels. Et aujourd’hui, Samsung a lancé sa dernière série Galaxy S23 et le tout nouveau One UI 5.1 basé sur Android 13, qui apporte de nombreuses améliorations et quelques nouvelles fonctionnalités aux smartphones Galaxy.

Samsung Notes s’améliore

Samsung Notes est déjà l’une des meilleures applications de prise de notes du marché, mais One UI 5.1 la rend encore meilleure. Désormais, grâce à la collaboration entre Samsung et Google, vous pouvez coéditer un document avec vos collègues ou vos amis à l’aide de Samsung Notes pendant un appel vidéo sur Google Meet.

One UI 5.1 vous permet également d’utiliser votre Galaxy Book et votre smartphone comme s’il s’agissait d’un seul appareil. Vous pouvez désormais utiliser la souris, le clavier ou le trackpad de votre Galaxy Book pour faire des choses comme copier et coller du texte et déposer des images de votre ordinateur sur votre téléphone.

L’application Expert RAW est désormais plus facilement accessible

Avec One UI 5.1, les utilisateurs de Galaxy peuvent désormais accéder à l’application Expert RAW de Samsung directement dans l’application native Appareil photo de leur smartphone Galaxy. L’application Expert RAW permet aux utilisateurs de capturer des images brutes, et elle n’est disponible que sur certains smartphones Galaxy, notamment les séries S23 et S22 et le Z Fold 4.

Modes et routines améliorés

One UI 5.1 améliore également les Routines — une fonction qui vous permet de créer une série spécifique d’actions que votre smartphone déclenchera en fonction de vos activités. Avec la dernière version de One UI, les Routines devraient désormais pouvoir contrôler Quick Share et la sensibilité au toucher et modifier la sonnerie et le style de la police. Les rumeurs suggèrent également que One UI 5.1 vous permet désormais de définir des fonds d’écran spécifiques sur les écrans de verrouillage et d’accueil, qui changeront en fonction de vos activités en cours. Cela vous permettra de définir un fond d’écran pour le travail et un autre pour votre séance d’entraînement.

Bixby Text Call devrait maintenant être disponible en anglais

En outre, One UI 5.1 vous permet également d’utiliser Bixby Text Call en anglais. Cette fonction a été ajoutée avec One UI 5.0, mais vous ne pouviez l’utiliser que si vous parlez coréen. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est Bixby Text Call, il s’agit d’une fonction qui vous permet de répondre automatiquement aux appels. Elle convertit également les mots de l’appelant en texte et vous permet de répondre par un message texte, qui est ensuite lu à haute voix par une voix automatisée.

Version One UI 5.1 et appareils pris en charge

Pour l’instant, One UI 5.1 n’est disponible que sur la gamme Galaxy S23, mais Samsung a annoncé qu’il serait bientôt disponible sur d’autres smartphones Galaxy.