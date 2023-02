Les salons de conférence Discord ajoute la vidéo et le partage d’écran

Discord est déjà une plateforme de communication appréciée des communautés de livestreaming de YouTube et de Twitch, mais l’entreprise fait aujourd’hui ses premiers pas significatifs dans le secteur du livestreaming.

Annoncé hier, Discord a mis à jour sa fonctionnalité de salons de conférence pour prendre en charge la vidéo, le partage d’écran et un chat textuel permettant aux spectateurs d’interagir avec les hôtes et entre eux. La mise à jour est disponible dès maintenant et est prise en charge par toutes les applications de bureau et mobiles de Discord.

Les salons de conférence ont été introduits pour la première fois en tant que fonctionnalité audio en direct en mars 2021, permettant aux utilisateurs de diffuser des conversations entre des orateurs et des modérateurs désignés dans une salle d’auditeurs virtuels, un peu comme Twitter Spaces ou Clubhouse. Alors que les salons de conférence étaient initialement limités à des diffusions uniquement audio, cette mise à jour rapproche cette fonctionnalité des expériences de livestreaming interactives proposées par des plateformes comme YouTube ou Twitch.

Tout serveur Discord peut diffuser gratuitement jusqu’à 50 participants, soit le double de la limite actuelle de spectateurs pour le chat vidéo dans un canal vocal standard, à condition que la fonction Communauté soit activée. Ce plafond est porté à 150 personnes pour les serveurs Discord de niveau 2 et à 300 personnes pour les serveurs Discord de niveau 3.

Les salons diffusent même une musique de salle d’attente pour les membres du public qui rejoignent la salle avant le début d’une émission. Cette musique n’est pas personnalisable, mais heureusement, elle peut être désactivée en sélectionnant le bouton de symbole de la nouvelle musique d’attente.

Une menace pour Twitch ?

Un salon de conférence permet à 5 membres au maximum de partager simultanément leur webcam ou leur flux vidéo avec un seul écran partagé. La personne qui partage son écran ne doit pas nécessairement être l’un des cinq présentateurs qui diffusent leur vidéo, et les spectateurs ne pourront pas diffuser d’audio ou de vidéo, sauf s’ils sont invités à devenir orateurs par un modérateur de scène. Les salons de conférence disposent également d’un canal de texte, ainsi que d’options d’autorisation pour aider les modérateurs à gérer le flux de conversation pendant une diffusion.

Il est trop tôt pour dire dans quelle mesure le modèle de Discord constituera une menace pour les plateformes existantes comme Twitch, mais sur le papier, il semble idéal pour les petits créateurs.