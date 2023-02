L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra devraient se vanter de bords d’écran plus fins

La série d’iPhone 15 de l’année prochaine devrait être proposée dans les mêmes tailles que la gamme d’iPhone 14, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous n’obtiendrez pas plus de surface d’écran.

La gamme iPhone 14 comprend l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. ShrimpApplePro, qui a été une source précise d’informations sur Apple par le passé, avait précédemment déclaré que les modèles iPhone 15 Pro auraient des bords plus fins que leurs homologues de 2022.

ShrimpApplePro a tweeté hier avoir confirmé la fuite provenant d’autres sources, il est donc très probable que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui pourrait être appelé l’iPhone 15 Ultra, auront des bords plus fins.

Other sources agree the on info, saying the bezels on the pros will be thinner. https://t.co/eEfT0QvCRJ

—ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) February 14, 2023