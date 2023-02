Comment utiliser ChatGPT sur Android et iOS ?

À la hauteur de son succès, ChatGPT est un chatbot IA qui a pratiquement pris l’Internet d’assaut. Qu’il s’agisse de rédiger rapidement des articles de blog ou de se comporter comme une machine à coder, ChatGPT vous permet de faire beaucoup de choses intéressantes. Cependant, l’une des principales limites de ce chatbot IA est qu’il ne peut être utilisé que depuis son site Web sur des ordinateurs de bureau.

Donc si vous cherchez un moyen d’utiliser ChatGPT sur les téléphones Android ou iOS, j’ai ce qu’il vous faut. Ce guide vous apprendra à utiliser ChatGPT sur votre iPhone ou votre smartphone Android. En outre, on verra certaines applications basées sur ChatGPT et nous verrons si elles constituent une bonne alternative au chatbot original.

Existe-t-il une application dédiée à ChatGPT ?

Dès le départ, il est important de mentionner qu’il n’y a pas d’application officielle pour ChatGPT disponible sur les appareils Android et iOS. La seule façon d’exécuter ChatGPT avec succès sur votre appareil mobile est d’utiliser un navigateur et de visiter le site Web. Bien que cela semble peu pratique, c’est malheureusement la seule façon d’utiliser les capacités du chatbot sur votre mobile.

Toutefois, si vous êtes toujours à la recherche d’une application, il existe des développeurs d’applications qui ont créé leur propre version de ChatGPT sur la base de l’API officielle. Si vous êtes à la recherche d’une telle application, nous avons également répertorié quelques applications ChatGPT que les utilisateurs peuvent essayer.

Configuration requise pour exécuter ChatGPT sur Android et iOS

Avant de commencer, il y a certaines conditions préalables que vous devez remplir pour utiliser ce chatbot sur votre appareil mobile. Passez rapidement en revue ces conditions pour vous assurer qu’elles sont en place avant de continuer.

Compte OpenAI : pour pouvoir utiliser ChatGPT, les utilisateurs ont besoin d’un compte OpenAI, la société à l’origine du robot. Heureusement, OpenAI ne fait pas payer de compte et le processus est simple. Il suffit de se rendre sur le site Web de ChatGPT, et de créer rapidement un compte. N’oubliez pas que vous devrez fournir un numéro de téléphone valide dans le cadre du processus de vérification Un navigateur Web : bien que cela puisse paraître élémentaire, vous avez besoin d’un navigateur Web entièrement mis à jour pour que ChatGPT fonctionne correctement. Nous utiliserons Google Chrome sur Android et Safari sur iOS. Cependant, vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix, car il devrait fonctionner aussi bien. Si vous rencontrez des erreurs, vous pouvez également passer à Chrome.

Comment utiliser ChatGPT sur un iPhone et un smartphone Android ?

Maintenant que tout est prêt, commençons par configurer ChatGPT sur votre appareil mobile. Je vais utiliser un smartphone Android pour cette démonstration, mais les étapes restent les mêmes pour iOS. Cela dit, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez n’importe quel navigateur Web sur votre mobile. J’utilise Google Chrome pour ce tutoriel. Dans la barre d’adresse, visitez chat.openai.com pour vous rendre sur le site officiel de ChatGPT Il est fort probable que vous ne soyez pas connecté lorsque vous visitez le site Web pour la première fois. Appuyez donc sur le bouton « Log in ». Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe et cliquez sur Continuer Vous verrez maintenant un bref avertissement concernant l’outil. Appuyez simplement sur « Next », puis sur « Done » pour accéder au chatbot ChatGPT Et voilà, vous avez terminé ! Vous pouvez maintenant visiter le site Web de ChatGPT sur votre mobile pour poser vos questions et avoir toutes sortes de conversations avec le robot IA

Comment créer un raccourci ChatGPT sur un smartphone Android ?

Bien que le processus d’accès à ChatGPT sur votre mobile soit simple, il peut être fastidieux d’ouvrir le navigateur encore et encore. Je vais donc vous aider à créer un raccourci rapide pour l’application ChatGPT sur l’écran d’accueil du smartphone. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire sur votre appareil Android :

Cliquez sur l’ellipse (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit de Chrome et appuyez sur « Ajouter à l’écran d’accueil » Ensuite, renommez simplement la page en ChatGPT et appuyez sur le bouton « Ajouter ». La page Web sera convertie en widget. Il suffit donc de taper sur le bouton « Ajouter à l’écran d’accueil » Et c’est tout ! Vous pouvez maintenant aller sur votre écran d’accueil, et vous verrez un raccourci ChatGPT. Cliquez dessus quand vous voulez accéder rapidement à l’application Web ChatGPT sur votre appareil Android.

Meilleures applications pour ChatGPT sur Android et iOS

Comme mentionné ci-dessus, il n’existe pas d’application officielle de ChatGPT par OpenAI pour Android ou iOS. Cependant, il y a des développeurs des deux côtés qui ont utilisé l’API de la société et ont publié leurs propres applications dans le même but. Pour faciliter les choses, j’ai essayé quelques applications ChatGPT.

Alissu : Chat with AI (Android)

La première sur la liste est Alissu, un chatbot qui utilise directement l’API GPT-3 d’OpenAI. Cette application ChatGPT est l’une des plus utilisées dans le Google Play Store et offre les mêmes fonctionnalités que la vraie application. La meilleure partie est qu’elle ne nécessite aucune inscription ou connexion pour commencer. Vous pouvez simplement installer l’application et commencer à discuter avec le chatbot.

Alissu répond à tous les types d’invites avec facilité et n’a que peu ou pas de délai entre les réponses. Cela est également dû à son utilisation comme modèle linguistique efficace. L’application dispose même d’une entrée micro intégrée, ce qui est appréciable. Alissu permet même de choisir entre différents modèles GPT-3 comme Davinvi, Curie, Baggage et Ada pour la personnalisation.

L’utilisation de l’application est gratuite, mais vous pouvez entrer votre propre clé API OpenAI pour réduire les publicités entre les réponses.

Chat GPT : Rapid like ChatGPT (Android)

Une autre application qui utilise l’API d’OpenAI, Rapid like ChatGPT est une autre application que vous devez essayer. L’application est présentée dans une petite interface soignée. Cependant, vous avez besoin d’un compte pour utiliser les services. Une fois connecté, vous pouvez utiliser l’IA à des fins très diverses. L’application fonctionne comme un chat WhatsApp, sauf que dans ce cas, il s’agit d’une IA.

Comme on peut s’y attendre, l’application fonctionne bien et ressemble à une vraie application. Vous pouvez lui demander de faire des blagues, de raconter des histoires, des énigmes, et tout le reste. Les réponses sont plus lentes que sur le site Web de ChatGPT. L’application Rapid with ChatGPT repose également sur la gamification, ce qui signifie qu’elle vous donne des pièces pour avoir regardé des publicités. Vous pouvez les encaisser pour obtenir des réponses illimitées.

Genie—AI Chatbot

Obtenir des applications ChatGPT performantes sur iOS peut être difficile en raison des diverses restrictions. Cependant, Genie est une application ChatGPT qui apporte la puissance du chatbot à votre iPhone. Mais notez que Genie est une application payante à laquelle vous devez vous abonner. Bien que les développeurs ne mentionnent pas le modèle de TPG qu’ils utilisent, c’est une IA entraînée qui est aux commandes.

J’espère que vous avez trouvé très facile d’utiliser l’application Web et les applications mobiles de ChatGPT sur votre appareil Android et iOS.