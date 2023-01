L’iPhone 15 Pro devrait présenter des bords d’écran plus fins

La série des iPhone 15 devrait être le premier modèle à abandonner le port Lightning, et une nouvelle fuite nous donne un aperçu du design des nouveaux appareils.

ShrimpApplePro, qui a un bilan mitigé sur les scoops d’Apple jusqu’à présent, affirme dans de nouveaux tweets que la gamme d’iPhone 15 aura les mêmes tailles d’écran que les modèles actuels.

—vanilla 15 will also have curve edges. With dynamic island.

—same dynamic Island cutouts, same Ceramic Shield (it ain’t broke so why bother), source don’t see any difference in the camera hole so probably no upgrade (?) —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023

En d’autres termes, Apple ne prévoit aucun changement en termes de dimensions d’écran, mais ce n’est pas nécessairement une surprise. Cela signifie que l’iPhone 15 sera décliné en deux versions de 6,1 pouces (standard et Pro) et deux appareils de 6,7 pouces (Plus et Pro Max).

Ensuite, la fuite indique que l’iPhone 15 Pro sera celui qui aura un look plus raffiné. Le géant de la technologie basé à Cupertino travaille apparemment sur un raffinement pour les modèles Pro, de sorte qu’ils arboreront des bords plus fins avec des bords incurvés. L’écran sera toujours plat, mais les bords seront incurvés, ce qui contribuera à donner un aspect plus moderne à l’ensemble.

L’iPhone standard recevra également la désormais populaire Dynamic Island, mais là encore, ce n’est pas nécessairement une surprise. La rumeur de l’arrivée de cette fonctionnalité sur les modèles standard court depuis l’annonce de la gamme de l’iPhone 14, ce n’est donc qu’une question de temps avant que la Dynamic Island ne soit disponible pour tous.

Dynamic Island

En dehors de cela, la source affirme que nous n’aurons pas d’autres mises à niveau majeures du design. La gamme d’iPhone 15 utilisera les mêmes découpes Dynamic Island, Ceramic Shield, et aucune différence en termes de poinçon pour la caméra — cela pourrait indiquer qu’Apple ne prévoit pas de mise à niveau sur ce domaine, mais c’est plutôt improbable.

Selon de précédentes fuites, l’iPhone 15 pourrait renoncer aux boutons physiques et au port Lightning, et les modèles haut de gamme seront équipés d’une puce de 3 nm. Certains rapports ont également suggéré que les modèles standard seront plus abordables que les variantes 2022, mais que le modèle Ultra pourrait être plus cher.

La génération d’iPhone 15 devrait être annoncée à l’automne de cette année, alors attendez-vous à ce que de plus amples informations sur le design et les spécifications fassent les gros titres dans les mois à venir.