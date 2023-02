Carl Pei passe en revue le OnePlus 11 et le compare à son Nothing Phone (1)

Le cofondateur de OnePlus et actuel PDG de Nothing, Carl Pei, s’est rendu sur YouTube pour partager ses pensées sur le OnePlus 11, le dernier smartphone de son ancienne société. Sa critique du smartphone était principalement positive, avec quelques petites plaintes en ce qui concerne le design et l’interface utilisateur, mais il a trouvé que c’était un matériel solide et de première qualité dans l’ensemble.

Pei a admis au début de la vidéo qu’au début, il était étrange de passer en revue un smartphone OnePlus après une si longue période, mais qu’en fin de compte, c’était un autre appareil qu’il était curieux de découvrir.

Les premières impressions de Pei sur le smartphone étaient, selon ses propres termes, qu’il s’agit en fait d’un très bel appareil. Il a tenu à mentionner tous les petits détails intéressants, comme la façon dont la finition joue avec la lumière ou l’aspect de l’appareil sur un bureau. En fin de compte, il a trouvé qu’il était très beau et très haut de gamme.

Le design

En ce qui concerne le design, il est fan des bords arrondis et du verre incurvé, qui, selon lui, donnent au smartphone une impression plus étroite qu’il ne l’est en réalité. Il a également apprécié les différents types de finition de l’appareil, comme la finition noir grès sur le modèle noir et la finition brillante à l’intérieur du boîtier de la caméra.

Cependant, il y a des choses qu’il n’a pas aimées, comme les boutons latéraux, qu’il a trouvés très fins par rapport à ceux d’un smartphone traditionnel, et qu’il pense être difficiles à distinguer pour les utilisateurs lorsqu’ils essaient de les toucher.

Un autre petit détail que Pei a critiqué est le fait que les boutons de sourdine et de volume ne sont pas parfaitement alignés l’un par rapport à l’autre. Ce n’est pas un gros problème pour les utilisateurs, mais c’est une plaie pour ceux qui remarquent ces petits détails.

Il a également pris soin de mentionner que, comme les smartphones OnePlus ont une apparence différente chaque année, il n’y a pas vraiment de caractéristique identifiable ou « d’identité » du smartphone. Selon Pei, les fans d’Android reconnaîtront le smartphone, mais les gens traditionnels dans la rue ne seront pas en mesure de dire de quel smartphone il s’agit, contrairement à ce qui se passe lorsqu’ils voient un smartphone d’une marque plus reconnaissable.

Caméras

Pei a supposé à tort que la caméra du OnePlus 11 utilisait le capteur IMX766 de Sony, qui s’est avéré être en fait le IMX890. Cependant, sur la base de cette hypothèse, Pei a admis que les photos sur le OnePlus 11 sont mieux accordées que sur son propre Nothing Phone (1).

Cette observation a été faite notamment en comparant des photos prises dans des scénarios avec beaucoup de lumière, où la caméra du OnePlus 11 a capturé davantage de détails. Cette constatation a incité Pei à admettre que son équipe a encore du travail à faire lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de la caméra sur le Nothing Phone.

Un autre détail que Pei a pensé qu’il était important de mentionner concernant les caméras était que sur le OnePlus 11, est qu’ils sont tous utiles pour le consommateur et pas purement un flux de spécifications avec une quantité insensée de mégapixels.

Logiciel/UI

Pei a été le premier à admettre qu’il n’est pas très porté sur la personnalisation, et qu’il n’a donc pas beaucoup joué avec cet aspect. Cependant, il a remarqué que l’étalonnage de l’écran était très vif sur l’écran du OnePlus 11.

Cela dit, il a eu quelques problèmes avec l’interface utilisateur, notant qu’il a trouvé de petites bizarreries, comme lorsque l’on glisse vers le haut autour de la barre de recherche Google sur l’écran d’accueil et d’autres détails qui ne se comportent pas exactement à un appareil Android traditionnel.

Le Verdict

Dans l’ensemble, Carl Pei a été satisfait du matériel, mais pas tellement du logiciel, et a tenu à faire des recommandations à ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme dans la même gamme de prix. Étonnamment, Pei a recommandé l’iPhone pour ceux qui aiment iOS et un smartphone Pixel pour ceux qui aiment Android, avec un dernier mot pour son propre Nothing Phone (1) pour ceux qui cherchent quelque chose à la moitié du prix.