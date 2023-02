Twitter aurait modifié son algorithme pour améliorer la pertinence des tweets de Elon Musk

Il y a quelques semaines, des rapports similaires ont suggéré que Musk n’était pas satisfait du nombre d’impressions que ses tweets obtenaient, d’autant plus qu’une nouvelle fonctionnalité affiche ces données sous chaque post et rend donc les chiffres publics. Le PDG de Twitter aurait licencié un ingénieur principal de Twitter après que celui-ci lui ait dit que les impressions sur ses tweets étaient en baisse, en partie parce que l’intérêt pour Musk lui-même avait diminué.

Selon Platformer , James Musk, cousin d’Elon et employé de Twitter, s’est rendu sur Slack aux premières heures de la matinée de lundi pour envoyer un message à l’ensemble du personnel indiquant qu’il devait résoudre « un problème d’engagement sur la plateforme ». « Toute personne capable de créer des tableaux de bord et d’écrire des logiciels peut aider à résoudre ce problème », a déclaré Musk dans son message, ajoutant : « C’est très urgent. Si vous êtes prêt à aider, veuillez mettre votre pouce sur ce message ».