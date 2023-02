Le HomePod 2 est étonnamment réparable selon le nouveau démontage d’iFixit

by

Le HomePod de seconde génération est une mise à niveau intéressante par rapport à son prédécesseur, avec une poignée de fonctionnalités nouvelles ou améliorées et un prix presque raisonnable. Mais, Apple a omis de mentionner l’une des plus grandes améliorations du nouveau HomePod : un design nettement plus réparable.

Une nouvelle vidéo de démontage d’iFixit montre que le HomePod 2 est principalement maintenu par des vis. C’est un énorme écart par rapport au modèle original, qui était tenu avec de la colle et presque impossible à démonter.

Cette nouvelle conception fait des réparations du HomePod une option plus réaliste pour la personne lambda. Il suffit de retirer la grille (qui ressemble plus à une paire de collants qu’à une véritable grille), de sortir une demi-douzaine de cache-vis et de passer au démontage.

En interne, le HomePod 2 est fondamentalement identique à son prédécesseur. Tout est assemblé dans le même ordre, bien qu’il y ait moins de tweeters. De plus, Apple a ajouté un capteur de température et d’humidité, qui semble être le même module que celui du HomePod Mini.

Je dois également noter que le HomePod 2 est doté d’un câble d’alimentation facilement amovible. Le câble d’alimentation de son prédécesseur était également amovible, mais uniquement en forçant. (Pour cette raison, de nombreuses personnes supposent que le câble d’alimentation du HomePod original n’est pas amovible ou remplaçable).

Il est bon de voir Apple adopter un design HomePod plus réparable. Bien sûr, l’entreprise ne mérite pas d’éloges pour cela. Le HomePod est un grand haut-parleur de bureau — il devrait être relativement facile à démonter et à réparer.