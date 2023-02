Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro se vanteraient d’une fonction de protection de mémoire d’Android 14

Avec la disponibilité de l’Android 14 Developer Preview, Mishaal Rahman de XDA Developers a découvert une fonction de sécurité pour la prochaine version d’Android appelée Advanced Memory Protection. Celle-ci est censée empêcher les smartphones d’être victimes de bugs de sécurité mémoire. Google définit ces derniers comme des « erreurs de manipulation de la mémoire dans les langages de programmation natifs » et affirme qu’ils « constituent le problème le plus courant dans les bases de code Android. Elles sont responsables de plus de 60 % des vulnérabilités de sécurité de haute gravité et de millions de plantages visibles par les utilisateurs ».

Ces bugs affectent négativement la stabilité et sont à l’origine de la plupart des plantages de logiciels sur les appareils Android. Lorsque vous exécutez l’Android 14 Developer Preview, la version bêta d’Android 14 ou la version stable d’Android 14 (ces deux dernières étant tournées vers l’avenir), allez dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres de sécurité et activez l’identification de la mémoire.

Memory Tagging Extension (MTE) est une fonction matérielle obligatoire sur les CPU ARM V9 qui protège votre smartphone contre les violations de la mémoire susceptibles de compromettre la sécurité de votre appareil. En d’autres termes, MTE peut protéger votre appareil contre les bugs de sécurité de la mémoire.

Par conséquent, les modèles Pixel 8 pourraient être les premiers smartphones à disposer de cette protection de la mémoire d’Android 14. Pour que ce soit le cas, la puce Tensor 3 devra utiliser des cœurs de CPU ARM V9 comme ceux des chipsets Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8 Gen 2. Cela suppose que Google ne supprime pas cette fonctionnalité avant la sortie de la version stable d’Android 14.

Avant que l’année en cours ne touche à sa fin, nous devrions voir Google sortir la série Pixel 8, le milieu de gamme Pixel 7a, le Pixel Fold et la tablette Pixel Tablet. Nous nous attendons à ce que la série Pixel 8 soit les seuls appareils de 2023 à utiliser le SoC Tensor 3.

La résolution d’un problème de sécurité

Pour réitérer, puisque les Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient être les premiers smartphones fonctionnant sous Android 14 à arborer les cœurs de CPU V9 d’ARM, la prochaine gamme Pixel non pliable pourrait être les premiers smartphones à prendre en charge la nouvelle protection avancée de la mémoire d’Android 14.

Cela pourrait être la solution à un problème qui a impacté négativement Android depuis longtemps. Selon Google, « les bugs de sécurité de la mémoire ont toujours été les principaux contributeurs aux vulnérabilités de sécurité d’Android, en remontant jusqu’à la première version d’Android. »