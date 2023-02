by

Microsoft Edge s’enrichit d’une fonction de dialogue en ligne et d’un nouveau look sur Windows

Microsoft a annoncé hier soir une mise à jour majeure de Bing, avec des fonctions alimentées par l’IA, un peu comme ChatGPT. La société a également révélé une mise à jour visuelle à venir pour Microsoft Edge, et une nouvelle intégration de Bing.

Microsoft a mis à jour de nombreuses applications pour mieux s’adapter au design de Windows 11, mais Edge est resté à l’écart des changements — jusqu’à présent. L’apparence remaniée présente des coins plus arrondis, l’icône de profil a été déplacée dans le coin supérieur gauche et les onglets sont désormais des boutons flottants détachés de la barre d’adresse.

Les onglets ressemblent maintenant beaucoup à ceux de Firefox, mais rien à voir avec les onglets de l’Explorateur de fichiers, de l’application Bloc-notes ou d’autres applications de Windows 11. Mais bon.

Le principal objectif de cette refonte est une intégration plus poussée avec Bing et ses prochaines fonctionnalités d’intelligence artificielle. Il y a un nouveau bouton Bing sur le côté droit (là où se trouvait l’icône de profil), qui ouvre la barre latérale avec une fenêtre de chat. Il existe également des raccourcis pour générer du texte, vérifier les informations sur le site actuel et d’autres fonctions. Les autres fonctions de la barre latérale, comme le raccourci Outlook, sont toujours là.

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Avec la barre latérale Edge, vous pouvez demander un résumé d’un long rapport financier pour en obtenir les principaux éléments, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les données financières d’une entreprise concurrente et les placer automatiquement dans un tableau. Vous pouvez également demander à Edge de vous aider à composer du contenu, par exemple un message sur LinkedIn, en lui donnant quelques indications pour commencer. Ensuite, vous pouvez lui demander de vous aider à mettre à jour le ton, le format et la longueur du message. Edge peut comprendre la page Web sur laquelle vous vous trouvez et s’adapte en conséquence ».

On ne sait pas encore quand le nouveau Edge sera déployé pour tout le monde. Microsoft pourrait limiter les tests jusqu’à ce que les fonctionnalités connectées de Bing soient prêtes pour une utilisation généralisée.