Zoom licencie 1 300 employés, soit environ 15 % de ses effectifs

Zoom est loin d’être la seule entreprise à dire qu’elle a trop grandi pendant la pandémie. En effet, les licenciements imminents de Zoom, qui touchent environ 15 % de ses effectifs, font suite à des suppressions massives d’emplois dans d’autres entreprises technologiques. La dernière suppression d’emploi en date est celle de Dell, qui a licencié 6 650 personnes. Auparavant, Google et Microsoft avaient annoncé leur intention de licencier respectivement 12 000 et 10 000 personnes.

Dans ces conditions, le PDG de Zoom a annoncé qu’il prévoyait de réduire considérablement son salaire pour la prochaine année fiscale . Sa rémunération va baisser d’environ 98 % et il ne touchera pas sa prime d’entreprise pour 2023. En plus de se séparer de milliers d’employés, le grand patron de l’entreprise technologique a donc également décidé de réduire son salaire. Il a également déclaré que les autres membres de l’équipe de direction feraient de même, et qu’ils réduiraient leur salaire de base de 20 %.

Yuan ajoute qu’ils « [n’ont] pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions durablement, vers les plus hautes priorités ». Le dirigeant en a assumé l’entière responsabilité. Il déclare être « responsable de ces erreurs et des actions que nous prenons aujourd’hui ».

Le directeur général de Zoom a publié une note à l’intention de son personnel, expliquant les licenciements imminents dans le service de communication vidéo, qui a connu une croissance rapide au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les suppressions d’emplois se sont étendues à toutes les organisations de l’entreprise. Le patron de Zoom a assuré que les employés qu’ils licencient recevront jusqu’à 16 semaines de salaire . Sans compter qu’i ls leur offriront également leur couverture médicale . En dehors des États-Unis, les indemnités de licenciement seront « similaires et tiendront compte des lois locales », selon Yuan.

Comme nous le voyons depuis quelques mois, les géants de la technologie ont réduit leurs effectifs ces jours-ci, en laissant partir une grande partie de leurs employés, y compris des entreprises comme Microsoft, Google et Amazon. Et maintenant, Zoom se joint à ces entreprises.