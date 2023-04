L’ordinateur portable DIY à triple écran est un ordinateur portable multi-écrans

by

Il est facile de configurer plusieurs écrans à votre bureau, ce qui vous donne plus d’espace pour consulter des applications, des documents et d’autres contenus. Il est beaucoup plus difficile de le faire en déplacement.

Vous pouvez acheter un écran USB et le brancher sur votre ordinateur portable. Ou alors, vous pouvez repenser complètement l’aspect d’un ordinateur portable multi-écrans. C’est l’approche adoptée par Matthew Perks. Il a conçu un ordinateur portable DIY à triple écran qui… n’est pas vraiment un ordinateur portable. Mais, c’est un ordinateur multi-écrans mobile, alimenté par batterie, que vous pouvez transporter avec vous.

Pour les affichages, le système utilise un écran principal de 15,6 pouces d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et deux écrans iPad de 9,7 pouces, 2 048 x 1 536 pixels, placés horizontalement de chaque côté.

Ceux-ci sont maintenus ensemble par un boîtier imprimé en 3D qui contient également une carte mère Framework Laptop, qui sert de cerveau à l’opération, ainsi qu’une batterie Framework Laptop, des cartes d’adaptation d’écran, des câbles et d’autres composants.

Pour que tout fonctionne correctement tout en prenant le moins de place possible, Perks a dû effectuer une petite opération chirurgicale sur certains câbles. Et comme la carte mère ne dispose que de quatre ports USB-C (et que deux sont utilisés pour les écrans, tandis qu’un troisième est utilisé pour l’alimentation), il a également connecté un hub USB au port restant afin de vous permettre de connecter des périphériques de stockage ou d’autres périphériques.

Pas à vendre mais à concevoir

Le produit fini est un ordinateur à triple écran avec des écrans latéraux qui peuvent être repliés vers l’intérieur pour couvrir l’écran principal, offrant ainsi protection et portabilité. Ce qui manque ? Il n’y a pas de clavier.

À la place, Perks a placé un ensemble de pieds sur la partie inférieure du système. Ils peuvent être déployés pour placer l’ordinateur sur une table ou un bureau de manière à ce que les trois écrans soient placés à hauteur des yeux. Vous devrez vous munir d’une souris et/ou d’un clavier avec ou sans fil pour la saisie. Comme je l’ai dit, vous ne pouvez pas vraiment utiliser cet appareil sur vos genoux, c’est pourquoi il est un peu faux de l’appeler un ordinateur portable.

Mais il est certainement beaucoup plus portable que certains des autres « ordinateurs portables » multi-écrans que nous avons vus ces dernières années. Bien que l’ordinateur portable DIY à triple écran ne soit pas à vendre, Perks a publié les fichiers de conception pour ceux qui veulent construire le leur, ainsi qu’une vidéo de 12 minutes qui présente le projet. Vous pouvez également trouver des liens pour la plupart du matériel utilisé dans la description de la vidéo.