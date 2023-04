Bill Gates déclare que les progrès de l’IA et du ChatGPT « l’excitent »

Malgré cela, Gates admet que ChatGPT « est vraiment imparfait » . Il poursuit en affirmant que « personne ne suggère qu’il ne fait pas d’erreurs et qu’il n’est pas très intuitif ». Mais, le cofondateur de Microsoft note qu’il semble que le chatbot sache aussi quand il fait des erreurs. Dans un cas, lorsqu’ils entraînaient l’IA au Sudoku et qu’elle a obtenu une mauvaise réponse, le chatbot a étonnamment lâché « oh, j’ai fait une faute de frappe ».

Gates a récemment accordé une interview exclusive à Forbes, dans laquelle il a parlé de l’IA et du partenariat entre OpenAI et la société qu’il a cofondée, Microsoft. Gates a admis que les progrès actuels de l’IA l’enthousiasment . Il a déclaré au cours de l’entretien que « les progrès [de l’IA] m’ont rendu très enthousiaste ».