Les réparations DIY de Samsung bénéficient désormais d’un support officiel grâce à iFixit

Un écran de téléphone cassé peut souvent être coûteux et difficile à réparer. Au minimum, vous devriez normalement amener votre téléphone dans un atelier de réparation et payer à la fois les pièces, le temps et l’expertise nécessaires pour réparer les dommages.

Aujourd’hui, vous pourriez économiser de l’argent, car Samsung vient de s’associer à iFixit dans le but de faire des réparations de certains des derniers smartphones Samsung une affaire de DIY. iFixit a annoncé l’heureuse nouvelle dans un article de blog qui détaille la gamme exacte de produits et parle de ce que vous pourriez être en mesure de réparer chez vous.

Alors que beaucoup d’entre nous peuvent être familiers avec des tâches simples liées au téléphone, comme l’installation d’une protection d’écran sur un appareil nouvellement acheté, toute réparation réelle lorsque quelque chose se brise est intimidante — et les fabricants peuvent souvent vouloir que cela reste ainsi. Les smartphones modernes sont beaucoup plus difficiles à réparer que leurs premiers homologues à clavier. Vous ne pouvez pas remplacer la batterie vous-même, échanger un écran cassé est coûteux et parfois impossible, et toute réparation majeure n’est pas garantie. Avec la sortie de nouveaux smartphones tous les ans ou tous les deux ans, de nombreux utilisateurs courent après la prochaine mise à niveau au lieu d’essayer de réparer le smartphone qu’ils possèdent déjà.

Désormais, au lieu de contribuer à l’accumulation de déchets électroniques, qui représenteraient aujourd’hui 70 % de l’ensemble des déchets toxiques, Samsung et iFixit vous permettent de vous essayer à la réparation de votre smartphone avant de vous adresser à un professionnel ou à un centre de recyclage. Et, il n’y a pas que les pièces que vous recevrez : iFixit fournit également des guides complets pour effectuer les réparations.

Selon l’article du blog d’iFixit, l’entreprise propose désormais des pièces d’origine pour les gammes Samsung Galaxy S20 et S21. Si vous avez mis la main sur l’un des smartphones les plus récents, à savoir le Samsung Galaxy S22, vous n’avez pas de chance — mais la marque prévoit d’élargir la gamme au fil du temps. Les smartphones Samsung ne sont pas les seuls à pouvoir être réparés : vous pouvez également trouver des pièces pour la Samsung Galaxy Tab S7+.

Attention, cela aura un coût

Les kits de réparation ne sont actuellement disponibles qu’aux États-Unis, mais à l’instar de la gamme elle-même, iFixit semble prévoir d’introduire ces produits sur le marché mondial à un moment donné.

Les pièces de réparation disponibles comprennent désormais des écrans de remplacement, des ports de charge et des vitres arrière pour tous les modèles susmentionnés. Chacun des kits sera accompagné d’un guide de réparation détaillé, ce qui fait la réputation d’iFixit. Offrir ce type de réparabilité est un grand pas en avant pour Samsung, et cela le distingue certainement de certains autres fabricants qui découragent activement toute intervention sur votre matériel. Le remplacement de votre écran va tout de même coûter une somme considérable, alors essayez de ne pas faire tomber votre smartphone — l’écran de remplacement pour le S21 Ultra est au prix de 240 dollars. Ce prix couvre tout ce dont vous pourriez avoir besoin, y compris l’écran du téléphone, le cadre métallique, le bord et la batterie.

Même si le prix peut sembler élevé, c’est toujours moins que ce que vous payeriez dans un atelier de réparation, et certainement beaucoup moins que ce que vous payeriez pour un nouveau téléphone Samsung.