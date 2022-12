Raspberry Pi dispose de nouvelles cartes audio Hi-Fi pour vos projets de DIY

Les ordinateurs monocartes Raspberry Pi sont toujours très populaires, avec des utilisations allant de l’apprentissage de la programmation au DIY. Il existe désormais une nouvelle gamme de cartes audio hi-fi qui peuvent transformer un Raspberry Pi en une meilleure station multimédia.

La société à l’origine de Raspberry Pi a acquis IQaudio il y a deux ans, qui produisait déjà quatre convertisseurs numériques externes compatibles avec diverses cartes Pi. Ces accessoires permettaient aux appareils Pi de produire un son puissant et de meilleure qualité, idéal pour les installations de home cinéma, les studios de musique ou tout autre endroit où la qualité audio est une priorité.

Raspberry Pi a annoncé en fin de semaine qu’il avait mis à jour les quatre cartes. Le changement le plus notable est qu’elles utilisent toutes des cartes vertes, ce qui les rend « un peu plus proches de Raspberry Pi » par rapport aux anciennes cartes noires.

L’annonce mentionne également « quelques modifications mineures de la disposition et des connecteurs, visant à rendre les cartes plus simples et plus rapides à fabriquer : ce type de travail continu de conception pour la fabrication est la marque de fabrique de tous les produits Raspberry Pi ».

La gamme se compose de quatre cartes. La première est la DAC+ à 23,40 euros, qui fournit un son analogique stéréo et un amplificateur de casque dédié. Il y a aussi le DAC Pro à 25 euros, avec une meilleure puce Texas Instruments pour un rapport signal/bruit plus élevé, et le DigiAMP+ à 35,10 euros qui possède un amplificateur d’entrée numérique intégré. Enfin, le Codec Zero est une carte à 29,95 euros conçue spécialement pour le Raspberry Pi Zero.

C’est une bonne chose que Raspberry Pi investisse dans une meilleure prise en charge de l’audio pour les projets utilisant des cartes Pi, mais il y a un hic : les cartes Pi elles-mêmes sont toujours remarquablement difficiles à acheter. La demande de cartes Pi dépasse l’offre depuis plus d’un an maintenant, et de nombreuses personnes expriment leur frustration sur les réseaux sociaux.