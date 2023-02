Le Galaxy S23 Ultra opte pour Adobe Lightroom comme processeur d’images RAW de référence

by

Partant du principe qu’un photographe professionnel doit avoir des outils professionnels à sa disposition, Samsung a fait de la puissante application Adobe Lightroom l’éditeur d’images par défaut de son nouvel appareil Galaxy S23 Ultra, qui a été annoncé le 1er février après des mois et des mois de fuites.

Le Galaxy S23 Ultra, ainsi que le reste de la gamme Galaxy S23, est actuellement disponible en précommande.

Grâce à l’application Expert RAW améliorée du Galaxy S23 Ultra, du Galaxy S23+ ou du Galaxy S23, qui vous permet désormais de photographier des fichiers RAW DNG de 50 mégapixels, les utilisateurs seront rapidement invités à modifier l’image RAW obtenue directement dans l’application Adobe Lightroom. Attention, cette exceptionnelle application mobile n’est pas préinstallée sur le Galaxy S23 Ultra ; vous devrez appuyer sur l’invite et télécharger l’application depuis le Galaxy Store. Un compte Samsung est nécessaire pour terminer la procédure.

Bien entendu, vous êtes également libre de modifier le fichier image avec n’importe quel autre éditeur d’images prenant en charge le format RAW, mais nous doutons que vous trouviez mieux que Lightroom d’Adobe, qui est exceptionnellement riche en fonctionnalités.

Pour en revenir à la caméra du Galaxy S23 Ultra, il utilise un tout nouveau capteur de 200 mégapixels, mesurant 23 mm et doté d’une ouverture f/1,7. Le capteur photo ne produit pas des images de 200 mégapixels, mais il utilise un système avancé de regroupement de pixels pour fusionner 16 pixels adjacents en un seul et bénéficier d’une meilleure netteté, de détails et d’une sensibilité accrue en basse lumière.

Une aubaine pour les photographes

Et l’application Expert RAW vous permet de prendre des photos RAW de 50 mégapixels et non seulement d’utiliser pleinement les contrôles manuels étendus que l’application vous offre, mais aussi de prendre des photos RAW avec des expositions multi-images.

« Samsung est fier d’offrir une suite d’outils sur la série Galaxy S23 qui différencie l’expérience photographique des utilisateurs de Galaxy, avec Lightroom comme outil d’édition Expert RAW par défaut pour nos smartphones Galaxy », a déclaré Joshua Sungdae Cho, vice-président exécutif et responsable de la R&D des logiciels visuels, Mobile Experience Business chez Samsung. « La combinaison d’Expert RAW avec les outils d’édition, les préréglages et les puissants didacticiels mais accessibles de Lightroom permet à tout un chacun d’apporter des améliorations de niveau professionnel à ses images », a ajouté Belsky.

Dans l’ensemble, le Galaxy S23 Ultra s’annonce comme un autre grand chapitre de l’aventure passionnante de la photographie mobile de Samsung.