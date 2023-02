Microsoft utilisera le ChatGPT d’OpenAI pour rédiger des e-mails pour ses clients

Microsoft a des considérations spécifiques pour ChatGPT et a été honnête quant à l’utilisation des outils d’OpenAI pour améliorer ses technologies à venir. Selon les experts, ChatGPT pourrait bien être la prochaine grande nouveauté de la scène technologique. En fait, le créateur de Gmail lui-même a affirmé que Google pourrait être à un an ou deux d’une « perturbation totale ».

Microsoft intègre les méthodes et les produits d’OpenAI dans ses logiciels destinés aux développeurs et au cloud depuis le mois dernier, date à laquelle les deux sociétés ont annoncé un accord d’investissement qui s’élèverait à 10 milliards de dollars.

Grâce à l’utilisation de la technologie de génération de texte d’OpenAI, Viva Sales peut produire des réponses par e-mail pour les clients en intégrant Microsoft Office et un logiciel de vidéoconférence . Les technologies d’IA extrairont des informations des dossiers des clients et des programmes de messagerie d’Office, y compris GPT 3.5 d’OpenAI, la plateforme qui sert de base au chatbot ChatGPT.