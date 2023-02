Les nouvelles règles de partage de mot de passe de Netflix vont rendre beaucoup de gens furieux

Si vous partagez Netflix avec un groupe de personnes, dites-leur d’en profiter tant qu’ils le peuvent. Vous pouvez aussi les mettre à la porte et leur suggérer de s’inscrire au nouveau plan de 7 euros par mois avec publicité. Heureusement, Netflix a récemment lancé un nouvel outil de transfert de profil , ce qui signifie qu’un ami ou un membre de votre famille utilisant votre mot de passe peut transférer son profil et son historique de visionnage et créer son propre compte.

Non, Netflix ne commencera pas automatiquement à vous facturer des frais pour les personnes qui tentent de se connecter en dehors du foyer, mais elles seront probablement bloquées pour l’utilisation de l’application. On peut supposer qu’ils enverront bientôt un avis détaillant comment les propriétaires de comptes peuvent ajouter des personnes.

Les comptes Netflix ne sont destinés à être utilisés qu’au sein d’un même foyer. Si vous êtes en déplacement pour le travail ou en vacances et que vous souhaitez vous connecter à l’hôtel, vous pouvez demander un code temporaire qui vous permettra de regarder Netflix en dehors de chez vous pendant 7 jours. Là encore, c’est un peu confus. Et si un appareil est bloqué, vous devrez contacter Netflix pour résoudre le problème.

Si vous voyagez, mais que vous utilisez un appareil de confiance, vous pourrez vous en sortir pendant une courte période, mais on ne connait pas la durée. Pour ce que cela vaut, YouTube TV utilise un système analogue et reconnaît quand vous êtes loin de chez vous avec une simple pop-up pendant que vous regardez du contenu.

En théorie, il ne pourrait y avoir qu’une poignée de comptes Netflix actifs et payants dans le monde, alors que la majorité des personnes qui utilisent ce service ont simplement obtenu le mot de passe d’un ami ou d’un parent. Il s’agit là d’un cas extrême, mais les personnes qui ne sont pas l’utilisateur principal se connectant à Netflix sont loin d’être rares, et le service de streaming le sait.