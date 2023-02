Voici les vidéos officielles que Samsung a publiées pour son Galaxy Unpacked 2023

Il n’est pas nécessaire de vous dire que Samsung a présenté hier soir lors de son Galaxy Unpacked 2023 la série Galaxy S23 qui comprend le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra.

Comme il est typique pour une introduction de cette ampleur, Samsung a publié plusieurs vidéos pour promouvoir sa gamme de smartphones phares Galaxy S23 pour 2023, ainsi que trois nouveaux ordinateurs portables pour sa gamme Galaxy Book. Certaines de ces vidéos pourraient finir par être éditées pour apparaître comme des publicités télévisées.

Commençons par la vidéo officielle de déballage des Galaxy S23 et Galaxy S23+. Samsung est fier des nouvelles boîtes qu’il a créées pour la gamme Galaxy S23 et qui utilisent du papier recyclé. Outre le Galaxy S23 ou Galaxy S23+, on trouve à l’intérieur de la boîte un guide de démarrage rapide, un câble USB-C à USB-C et la broche d’éjection pour ouvrir le plateau de la carte SIM. Vous remarquerez qu’il n’y a pas de bloc de charge ou d’écouteurs filaires, car ceux-ci ont maintenant été retirés des boîtes comme celle-ci depuis des années.

La boîte contient également des protections en papier pour l’avant et l’arrière de l’appareil afin d’éviter les rayures mineures lorsque le téléphone est dans la boîte. La vidéo mentionne également que l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2 et que l’appareil est doté d’un cadre en aluminium Armor. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ partagent la même matrice de caméra arrière : 50 mégapixels en grand-angle, 12 mégapixels en ultra grand-angle et une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Les deux modèles sont équipés d’une caméra frontale de 12 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo.

Les couleurs disponibles sont Lavande, Vert, Noir et Crème. Il existe deux couleurs exclusives aux commandes passées sur le site Web Samsung.com : Lime et Graphite. Le Galaxy S23 est doté d’un écran de 6,1 pouces et le Galaxy S23+ d’un écran de 6,6 pouces.

Focus sur le Galaxy S23 Ultra et la photo

La vidéo suivante montre le déballage du Galaxy S23 Ultra. Les mêmes éléments que l’on retrouve dans les boîtes du Galaxy S23 et du Galaxy S23+ se retrouvent dans la boîte du Galaxy S23 Ultra, notamment le smartphone, le guide de démarrage rapide, un câble USB-C à USB-C et une broche d’éjection pour le plateau de la carte SIM. L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces affiche une résolution QHD+. S’il bénéficie de la même protection Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran, et d’un cadre en aluminium Armor pour le corps, seul ce modèle dispose du S Pen dans la boîte et d’un emplacement pour le loger sur le smartphone.

Alors que les options de couleurs correspondent à celles disponibles pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, il y a deux couleurs exclusives supplémentaires pour le site Samsung.com, le bleu ciel et le rouge. La configuration de la caméra arrière comprend l’appareil photo grand-angle de 200 mégapixels, un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et une paire de capteurs photo téléobjectifs de 10 mégapixels. L’un offre un zoom optique 3x et l’autre un zoom optique 10x. Il y a une caméra frontale de 12 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh.

Samsung a parlé de l’amélioration de la photographie en basse lumière sur le Galaxy S23 Ultra. Pour le prouver, le fabricant a créé une vidéo montrant les capacités étonnantes en basse lumière de l’appareil photo de son smartphone phare haut de gamme. Tout le monde voudra recevoir une copie de ces images, affirme Samsung. C’est une brillante publicité et je suis surpris qu’Apple et Google n’aient jamais essayé avant.

La vidéo suivante montre comment utiliser le Galaxy S23 Ultra en conjonction avec le nouvel ordinateur portable Galaxy Book3 Ultra. Une photo est prise d’un chat nommé Jenny qui fête son anniversaire. La photo est glissée et déposée dans le Book3 Ultra et est éditée sur l’ordinateur. Le slogan est le suivant : « Capturez l’épique, créez l’épique ».

Samsung a également dévoilé trois nouveaux ordinateurs portables mercredi : le Galaxy Book 3 Pro, le Galaxy Book 3 Pro 360 convertible, et le Galaxy Book 3 Ultra – son premier ordinateur portable « Ultra ». Commençons par les vidéos de déballage du Galaxy Book 3 Ultra et du Galaxy Book 3 Pro :

Bien entendu, le nouvel ordinateur portable Ultra de Samsung a également droit à sa propre vidéo :

Et enfin, voici la vidéo de déballage de l’ordinateur portable Galaxy Book 3 Pro 360 :