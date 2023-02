Twitter met fin à l’accès gratuit à l’API, une version payante sera bientôt disponible

Twitter a récemment franchi une étape importante dans son effort de monétisation de la plateforme en cessant d’offrir un accès gratuit à son API, à compter du 9 février. « Au fil des ans, des centaines de millions de personnes ont envoyé plus d’un trillion de Tweets, et des milliards d’autres chaque semaine », a déclaré le compte Twitter Developer. « Les données Twitter font partie des ensembles de données les plus puissants au monde. Nous nous engageons à permettre un accès rapide et complet pour que vous puissiez continuer à construire avec nous ».

Le site de microblogging a également imposé de nouvelles règles aux développeurs, notamment l’interdiction des clients tiers. Ces changements font partie de la stratégie de Twitter visant à générer davantage de revenus et à assurer son avenir en tant qu’entreprise rentable.

Twitter mettra fin à la prise en charge des versions v1.1 et v2 de son API et lancera une version payante, mais aucune information n’a été fournie sur le prix. Cette décision pourrait contraindre certains développeurs d’applications à fermer leurs produits ou à facturer une utilisation de base.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

De nombreux développeurs utilisent l’API de Twitter pour créer des bots de météo et d’information, et ce changement pourrait avoir un impact sur la recherche dans des domaines tels que les discours de haine et la désinformation.

La société n’a pas précisé si l’utilisation gratuite de l’API serait maintenue pour les chercheurs. Les données Twitter sont considérées comme l’un des ensembles de données les plus puissants au monde, et l’entreprise entend maintenir l’accès pour les développeurs. Cependant, les relations entre Twitter et les développeurs ont été tendues, et ce nouveau changement pourrait affecter l’écosystème.

La fin au 9 février

Twitter a souligné son engagement à permettre un accès rapide et complet à ses données, qui sont considérées comme étant parmi les plus puissantes au monde. L’entreprise veut continuer à soutenir les développeurs et leurs projets. Des détails supplémentaires sur ses plans seront révélés dans la semaine à venir.

À partir du 9 février, l’accès gratuit à l’API Twitter, tant pour la version 2 que pour la version 1.1, ne sera plus disponible. À sa place, un niveau de base payant sera proposé aux utilisateurs. Pour en savoir plus sur l’API Twitter, rendez-vous ici.