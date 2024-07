iPhone 17 : Apple prêt à adopter les écrans LTPO à 120 Hz en 2025 ?

Alors que d’autres fabricants installent déjà des écrans à 120 Hz même sur des smartphones abordables, Apple pourrait enfin introduire des écrans LTPO à 120 Hz avec l’iPhone 17, prévue pour 2025.

Les écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température) permettent une fréquence de rafraîchissement plus élevée et une meilleure efficacité énergétique, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

Actuellement, seul les modèles iPhone 16 Pro et 16 Pro Max bénéficieront d’écrans à 120 Hz. À un prix de départ de 970 euros, l’iPhone 16 standard sera équipé d’un écran de 60 Hz, ce qui paraît insuffisant pour les utilisateurs habitués à des écrans plus rapides. De plus, les écrans LTPS des iPhone 15 et 15 Plus sont gourmands en énergie, épuisant rapidement les petites batteries de ces modèles.

Des rumeurs indiquent qu’Apple prévoit des changements significatifs pour sa gamme iPhone. En 2025, même l’iPhone SE 4 pourrait recevoir un écran OLED, et les modèles iPhone 17 bénéficieraient de la technologie LTPO. Cette stratégie d’Apple consiste à introduire des changements incrémentiels et à adopter de nouvelles technologies uniquement lorsqu’elles sont perfectionnées et abordables.

Au-delà de l’iPhone 17 : l’évolution technologique d’Apple

Apple a souvent été critiquée pour son approche prudente et graduelle de l’innovation technologique. Que ce soit pour les écrans OLED, les caméras à zoom optique plié ou la recharge MagSafe, Apple attend que la technologie soit éprouvée et abordable avant de l’adopter. Cette approche vise à maintenir des marges bénéficiaires élevées tout en assurant une expérience utilisateur optimale.

Proposer un smartphone à 970 euros avec un écran de 60 Hz en 2024 semble être une tactique controversée d’Apple pour réduire les coûts de fabrication et maintenir ses marges. Toutefois, l’introduction des écrans LTPO dans l’iPhone 17 pourrait enfin résoudre le problème des écrans lents, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs en matière de performances et d’efficacité énergétique.