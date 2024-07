DJI Mavic 4 : Fuites révèlent un drone avec une triple caméra Hasselblad

Selon les dernières fuites, un DJI Mavic 4 serait en préparation. Des fuites partagées par les leakers réguliers de DJI, @OsitaLV et @Quadro_News, montrent ce qui semble être un drone DJI Mavic 4 avec un nouveau grand support de nacelle abritant une triple caméra marquée Hasselblad.

L’inclusion de trois caméras et de la marque Hasselblad suggère qu’il s’agirait d’un successeur du DJI Mavic 3, plutôt que du drone DJI Air 3S plus adapté aux amateurs, également vus dans des fuites en juin.

La série Air a généralement deux caméras, tandis que le Mavic 3 Pro en possède trois pour une polyvalence maximale. Sur le Mavic 3 Pro, celles-ci incluaient une caméra principale Hasselblad de 20 mégapixels au format Four Thirds, ainsi que deux téléobjectifs (un équivalent 70 mm avec un capteur de 1/1,3 pouce, l’autre une caméra 166 mm avec un capteur de 1/2 pouce).

Malheureusement, les modules de caméra montrés dans les nouvelles fuites ne portent aucune inscription, nous ne savons donc pas encore quel type de capteur ou d’amélioration de l’objectif ils pourraient recevoir. Cependant, cette nouvelle unité de caméra semble plus grande que celle du Mavic 3, ce qui laisse présager des capacités de capture d’image améliorées.

L’avenir des drones DJI

Ces nouvelles fuites ne nous donnent aucun indice sur une date de sortie possible pour le successeur du DJI Mavic 3, mais le fait que ce soit la première fois que nous voyons un possible DJI Mavic 4 suggère qu’il pourrait être derrière le DJI Air 3S dans le calendrier de sortie.

Le DJI Air 3 a été annoncé le 25 juillet 2023, avant d’arriver sur les étagères en août de la même année, il est donc possible que DJI suive un calendrier analogue pour son successeur. Le DJI Mavic 3 original, quant à lui, a été lancé en novembre 2021, suivi du Mavic 3 Classic un an plus tard et du Mavic 3 Pro en mai 2023.

Vers une nouvelle ère de la caméra DJI

Il n’est pas clair comment un modèle Mavic 4 pourrait se positionner par rapport à ce dernier, mais lorsque le Mavic 3 original a été lancé, c’était une étape majeure pour les caméras de DJI, les faisant passer pour la première fois à un capteur Four Thirds. Il y a donc une chance que DJI prépare quelque chose d’analogue pour un Mavic 4.

DJI ne semble certainement pas ralentir la série Mavic 3, car il vient de sortir un nouveau firmware pour les trois modèles de la gamme. Il a également récemment lancé une vidéo impressionnante montrant le Mavic 3 Pro escaladant le camp de base jusqu’au sommet de l’Everest.