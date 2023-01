ChatGPT Professional coûterait 42 dollars/mois, et pourrait avoir un impact important sur la version gratuite

La popularité de ChatGPT a explosé au cours des derniers mois, mais l’époque grisante de l’accès gratuit et illimité au chatbot IA pourrait bientôt être révolue — certains utilisateurs signalent qu’ils voient un plan de mise à niveau vers une version professionnelle coûteuse de ChatGPT.

Le fabricant du chatbot, OpenAI, n’a encore fait aucune annonce officielle concernant un niveau payant de ChatGPT ou son éventuel prix. Cela signifie que les messages pop-up concernant un plan professionnel coûtant 42 dollars par mois, partagés sur Twitter, restent des spéculations.

Mais les rumeurs suggèrent que le niveau professionnel de ChatGPT, pour lequel OpenAI a récemment ouvert une liste d’attente officielle, est proche. Et si le message que certains utilisateurs ont déclaré avoir vu après avoir cliqué sur une nouvelle option « Plan de mise à niveau » est correct, cela pourrait avoir de grandes conséquences pour les utilisateurs gratuits de ses compétences en IA.

